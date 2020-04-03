Минфин раскрыл первые потери от падения цен на нефть
Министерство финансов раскрыло первые потери бюджета от падения цены на нефть. В бюджете на 2020 г. заложена цена на нефть в $42,45 за баррель, но в марте и апреле котировки нефти Brent опускались ниже $23 за баррель, а стоимость российской нефти Urals в Северо-Западной Европе 1 апреля приблизилась к $10 за баррель.
Из-за падения цен на нефть российский бюджет в апреле недополучит 55,8 млрд руб. нефтегазовых доходов, прогнозирует Минфин. По данным ведомства, в марте суммарный объем недополученных нефтегазовых доходов составил 22 млрд руб. Таким образом, Минфин направит на продажу иностранной валюты в период с 7 апреля по 12 мая 77,8 млрд руб. Ежедневно будет продаваться валюта на 3,5 млрд руб.
Резкое падение цен на нефть произошло в начале марта после развала сделки ОПЕК+. На последней встрече 6 марта Россия и ОПЕК во главе с Саудовской Аравией не смогли договориться об условиях продления сделки, и она прекратила свое действие 1 апреля. 9 марта цены на нефть марки Brent обвалились на 30% и с тех пор не поднимались выше $38 за баррель. Также упал спрос на нефть из-за пандемии коронавируса нового типа, заражение которым зафиксировано в большинстве стран мира.
Встреча участников ОПЕК+ по стабилизации цен на нефть может пройти 6 апреля, Минэнерго Азербайджана сообщило, что получило приглашение на видеоконференцию. Саудовская Аравия и Россия могут договориться о сокращении добычи на 10-15 млн баррелей в сутки, 2 апреля написал президент США Дональд Трамп в своем Twitter. Трамп сообщил, что говорил с саудовским принцем, который до этого разговаривал с российским президентом Владимиром Путиным. В Кремле, однако, опровергли слова Трампа о переговорах Москвы с Эр-Риядом.
Если цены на нефть в этом году будут находиться на уровне $20 за баррель, российское правительство может увеличить объем заимствований на 1-1,5 трлн руб., пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, Минфин при такой стоимости нефти считает возможным дефицит бюджета на уровне 3-4 трлн руб. В середине марта министр финансов Антон Силуанов заявил, что при сохранении низких цен на нефть дефицит бюджета России может составить около 0,9% ВВП вместо прогнозируемого ранее профицита в 0,8%.
Согласно бюджетному правилу нефтегазовые доходы при цене нефти выше базовой идут в Фонд национального благосостояния. 19 марта Минфин сообщил, что ФНБ достиг рекордных 12,2 трлн руб. после зачисления дополнительных нефтегазовых доходов по итогам 2019 г. В этот же день ЦБ объявил, что приступает к продаже валюты за счет фонда для финансирования покупки Сбербанка. Продажи будут осуществляться только при снижении стоимости барреля нефти российского сорта Urals ниже $25, уточнял ЦБ.