Минфин раскрыл первые потери от падения цен на нефть

Резкое падение цен на нефть произошло в начале марта после развала сделки ОПЕК+. На последней встрече 6 марта Россия и ОПЕК во главе с Саудовской Аравией не смогли договориться об условиях продления сделки, и она прекратила свое действие 1 апреля. 9 марта цены на нефть марки Brent обвалились на 30% и с тех пор не поднимались выше $38 за баррель. Также упал спрос на нефть из-за пандемии коронавируса нового типа, заражение которым зафиксировано в большинстве стран мира.