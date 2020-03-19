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ЦБ объявил о продаже валюты из-за падения цены на нефть ниже $25

Ведомости

ЦБ сообщил, что приступает к продаже на внутреннем рынке иностранной валюты из Фонда национального благосостояния. Эти операции будут частью сделки по продаже регулятором контрольного пакета Сбербанка российскому Минфину.

Как сказано в пресс-релизе, из-за повышенная волатильности на финансовом рынке ЦБ разработал механизм продаж, который усилит стабилизирующее действие бюджетного правила при низких ценах на нефть и тем самым будет способствовать экономической и финансовой стабильности. Размер ежедневно продаваемой валюты за счет ФНБ будет полностью возмещать дефицит валюты на внутреннем валютном рынке из-за падения цена на нефть сорта Brent до $25 и ниже. При росте цен на нефть выше $25 ЦБ откажется от продажи валюты в рамках сделки по Сбербанку.

«Ежедневный объем продаж иностранной валюты, связанный с оплатой сделки, будет варьироваться в зависимости от отклонения цены нефти марки Urals ниже уровня 25 долларов США за баррель. При превышении этого уровня операции совершаться не будут».

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Продажа иностранной валюты из ФНБ ниже цены на нефть в $25 за баррель будет дополнением к стандартным операциям на валютном рынке. Новый механизм будет действовать как минимум до 30 сентября, пообещал регулятор.

По данным ICE, цена на нефть марки Brent опускалась накануне до $24,96. По состоянию на 10.08 мск, баррель Brent стоит $26,56.

Курс рубля к доллару и евро стремительно растет после развала сделки России и ОПЕК, что привело к обвалу цен на нефть. Только за 18 марта доллар подорожал на Московской бирже на 5 руб. и вечером превысил 80 руб./$ – впервые с февраля 2016 г., а затем достиг потолка 80,87 руб./$ – выше этого уровня биржа в среду заявки не принимала. Евро достигал 88 руб. и в итоге вырос за день на 4,6 руб. до 87,52 руб.

Минфин утром 19 марта сообщил, что после перевода в ФНБ излишков нефтегазовых доходов за 2019 г. в фонде накопилось рекордные 12,2 трлн руб. Ведомство также сообщило, что попросит ЦБ приступить к продаже валюты за счет фонда для финансирования покупки Сбербанка. Министр финансов Антон Сиуланов оценивал контрольный пакет банка в 2,5 трлн руб.

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