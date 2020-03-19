ЦБ объявил о продаже валюты из-за падения цены на нефть ниже $25

Курс рубля к доллару и евро стремительно растет после развала сделки России и ОПЕК, что привело к обвалу цен на нефть. Только за 18 марта доллар подорожал на Московской бирже на 5 руб. и вечером превысил 80 руб./$ – впервые с февраля 2016 г., а затем достиг потолка 80,87 руб./$ – выше этого уровня биржа в среду заявки не принимала. Евро достигал 88 руб. и в итоге вырос за день на 4,6 руб. до 87,52 руб.