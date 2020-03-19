ЦБ объявил о продаже валюты из-за падения цены на нефть ниже $25
ЦБ сообщил, что приступает к продаже на внутреннем рынке иностранной валюты из Фонда национального благосостояния. Эти операции будут частью сделки по продаже регулятором контрольного пакета Сбербанка российскому Минфину.
Как сказано в пресс-релизе, из-за повышенная волатильности на финансовом рынке ЦБ разработал механизм продаж, который усилит стабилизирующее действие бюджетного правила при низких ценах на нефть и тем самым будет способствовать экономической и финансовой стабильности. Размер ежедневно продаваемой валюты за счет ФНБ будет полностью возмещать дефицит валюты на внутреннем валютном рынке из-за падения цена на нефть сорта Brent до $25 и ниже. При росте цен на нефть выше $25 ЦБ откажется от продажи валюты в рамках сделки по Сбербанку.
«Ежедневный объем продаж иностранной валюты, связанный с оплатой сделки, будет варьироваться в зависимости от отклонения цены нефти марки Urals ниже уровня 25 долларов США за баррель. При превышении этого уровня операции совершаться не будут».
Продажа иностранной валюты из ФНБ ниже цены на нефть в $25 за баррель будет дополнением к стандартным операциям на валютном рынке. Новый механизм будет действовать как минимум до 30 сентября, пообещал регулятор.
По данным ICE, цена на нефть марки Brent опускалась накануне до $24,96. По состоянию на 10.08 мск, баррель Brent стоит $26,56.
Курс рубля к доллару и евро стремительно растет после развала сделки России и ОПЕК, что привело к обвалу цен на нефть. Только за 18 марта доллар подорожал на Московской бирже на 5 руб. и вечером превысил 80 руб./$ – впервые с февраля 2016 г., а затем достиг потолка 80,87 руб./$ – выше этого уровня биржа в среду заявки не принимала. Евро достигал 88 руб. и в итоге вырос за день на 4,6 руб. до 87,52 руб.
Минфин утром 19 марта сообщил, что после перевода в ФНБ излишков нефтегазовых доходов за 2019 г. в фонде накопилось рекордные 12,2 трлн руб. Ведомство также сообщило, что попросит ЦБ приступить к продаже валюты за счет фонда для финансирования покупки Сбербанка. Министр финансов Антон Сиуланов оценивал контрольный пакет банка в 2,5 трлн руб.