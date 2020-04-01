Власти зарезервировали 1,4 трлн рублей на борьбу с коронавирусом

Правительство также приняло пакет мер по поддержке предпринимательства в России. В России введен мораторий сроком шесть месяцев на возбуждение дел о банкротстве компаний, сказал Мишустин. На период действия моратория приостановлено исполнительное производство и начисление штрафов и пеней, упрощено заключение мировых соглашений по задолженностям. Законопроектами также предусмотрена отсрочка по налогам для малого и среднего бизнеса, кроме НДС. Отдельные решения принимаются по поддержке наиболее пострадавших отраслей – общественного питания, бытовых услуг, авиаперевозок, туризма, спорта, культуры и развлечений.