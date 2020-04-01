Власти зарезервировали 1,4 трлн рублей на борьбу с коронавирусом
Власти России зарезервировали 1,4 трлн руб. (1,2% ВВП) на борьбу с распространением коронавируса и антикризисные меры, заявил премьер Михаил Мишустин на совещании правительства с президентом Владимиром Путиным. Впервые совещание главы государства с чиновниками прошло в режиме телеконференции.
Как отметил Мишустин, из зарезервированной суммы 171 млрд руб. пойдет на реструктуризацию кредитов бюджета. В свою очередь авиакомпании за вывоз россиян из-за границы получат компенсации на общую сумму 1,5 млрд руб.
Мишустин напомнил, что ранее Путин поручил правительству поддержать граждан и экономику. По его словам, Госдума и Совет Федерации одобрили в короткие сроки федеральные законопроекты, предусматривающие реализацию инициатив президента. Речь идет о продлении ежемесячных выплат в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка, о новой схеме оплаты больничных листов, о продлении региональных социальных выплат. «Готовятся ускоренные единовременные выплаты ветеранам и труженикам тыла к 75-летию Великой Победы», – сказал премьер, добавив, что деньги будут перечислены до конца апреля.
Уже вступило в силу постановление правительства о повышении максимального размера пособия по безработице до 1 минимального размера оплаты труда (МРОТ). «На это будет дополнительно направлено около 30 млрд руб.», – уточнил Мишустин. По его словам, поправки в законодательство также облегчат процедуру банкротства граждан. Сама процедура станет бесплатной, добавил премьер. Однако речь идет только о людях, размер долга которых составляет 50 000–700 000 руб., пояснил он.
Правительство также приняло пакет мер по поддержке предпринимательства в России. В России введен мораторий сроком шесть месяцев на возбуждение дел о банкротстве компаний, сказал Мишустин. На период действия моратория приостановлено исполнительное производство и начисление штрафов и пеней, упрощено заключение мировых соглашений по задолженностям. Законопроектами также предусмотрена отсрочка по налогам для малого и среднего бизнеса, кроме НДС. Отдельные решения принимаются по поддержке наиболее пострадавших отраслей – общественного питания, бытовых услуг, авиаперевозок, туризма, спорта, культуры и развлечений.
В середине марта правительство подготовило план поддержки экономики и граждан в условиях кризиса, вызванного распространением коронавируса. План предполагал создание антикризисного фонда в размере 300 млрд руб. Тогда же было решено увеличить объем предоставляемых госгарантий, расширить льготное кредитование бизнеса. Мишустин также поручил налоговой службе предоставить «налоговые каникулы» компаниям, работающим в сфере туризма и авиаперевозок. На поддержку медицинских учреждений и персонала, задействованного в лечении больных коронавирусом, было ранее выделено 11,8 млрд руб. из резервного фонда.