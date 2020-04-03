WSJ: ОПЕК+ обсудит сокращение добычи минимум на 6 млн баррелей в сутки

Саудовская Аравия и Россия могут договориться о сокращении добычи на 10-15 млн баррелей в сутки, 2 апреля написал президент США Дональд Трамп в своем Twitter. Трамп сообщил, что говорил с саудовским принцем, который до этого разговаривал с российским президентом Владимиром Путиным. В Кремле, однако, опровергли слова Трампа о переговорах Москвы с Эр-Риядом.