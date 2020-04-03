WSJ: ОПЕК+ обсудит сокращение добычи минимум на 6 млн баррелей в сутки
ОПЕК и не входящие в картель нефтедобывающие страны, включая Россию, в понедельник обсудят сокращение нефтедобычи минимум на 6 млн баррелей в сутки, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителей стран ОПЕК. Также рассматривается вопрос о приглашении на встречу (которая пройдет в формате видеоконференции) нефтепроизводителей из Техаса и Канады.
По словам представителей стран ОПЕК, Саудовская Аравия и Россия не хотят сокращать добычу, если к ним в каком-то виде не присоединятся США. Правда, предостерегают они, официально договориться о совместном снижении производства будет сложно, поскольку это запрещено американским антимонопольным законодательством. Многое будет зависеть от встречи президента Дональда Трампа с руководителями американских нефтяных компаний в пятницу.
Саудовская Аравия и Россия могут договориться о сокращении добычи на 10-15 млн баррелей в сутки, 2 апреля написал президент США Дональд Трамп в своем Twitter. Трамп сообщил, что говорил с саудовским принцем, который до этого разговаривал с российским президентом Владимиром Путиным. В Кремле, однако, опровергли слова Трампа о переговорах Москвы с Эр-Риядом.
Цена нефти Brent в пятницу выросла к 13.30 мск на 9,6% до $32,8 за баррель, WTI –на 4,7% до $26,5.