Сланцевые добытчики в США просят регуляторов сократить производство
Два ведущих разработчика сланцевых месторождений в США, Pioneer Natural Resources и Parsley Energy, попросили регуляторов Техаса рассмотреть возможность сокращения нефтедобычи в штате из-за падения спроса и цен на нефть. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на их письмо Железнодорожной комиссии Техаса (RRC, она занимается регулированием нефтегазовой отрасли и с 2005 г. не имеет отношения к железным дорогам).
Без дополнительного регулирования многим производителям сланцевой нефти скоро придется закрыть скважины, предупредил гендиректор Parsley Мэтт Галлахер (цитата по WSJ): «Без проактивной позиции цены на нефть в стране опустятся ниже $10 за баррель». Галлахер предположил, что сокращение добычи американскими компаниями могло бы побудить Россию и Саудовскую Аравию сделать то же самое.