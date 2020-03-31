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Сланцевые добытчики в США просят регуляторов сократить производство

Нефть в Техасе продают уже менее чем за $10 за баррель
Алексей Невельский Михаил Оверченко
Pioneer Natural Resources

Два ведущих разработчика сланцевых месторождений в США, Pioneer Natural Resources и Parsley Energy, попросили регуляторов Техаса рассмотреть возможность сокращения нефтедобычи в штате из-за падения спроса и цен на нефть. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на их письмо Железнодорожной комиссии Техаса (RRC, она занимается регулированием нефтегазовой отрасли и с 2005 г. не имеет отношения к железным дорогам).

Без дополнительного регулирования многим производителям сланцевой нефти скоро придется закрыть скважины, предупредил гендиректор Parsley Мэтт Галлахер (цитата по WSJ): «Без проактивной позиции цены на нефть в стране опустятся ниже $10 за баррель». Галлахер предположил, что сокращение добычи американскими компаниями могло бы побудить Россию и Саудовскую Аравию сделать то же самое.

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