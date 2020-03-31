Сланцевые добытчики в США просят регуляторов сократить производство

Два ведущих разработчика сланцевых месторождений в США, Pioneer Natural Resources и Parsley Energy, попросили регуляторов Техаса рассмотреть возможность сокращения нефтедобычи в штате из-за падения спроса и цен на нефть. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на их письмо Железнодорожной комиссии Техаса (RRC, она занимается регулированием нефтегазовой отрасли и с 2005 г. не имеет отношения к железным дорогам).