Российская нефть Urals подешевела до $13 за баррель
Цена российской экспортной нефти Urals в Северо-Западной Европе в понедельник, 30 марта, упала по сравнению с ценой пятницы почти на 20% до $13/барр. – это минимальный уровень с марта 1999 г., сообщило Argus Media. Скидка на Urals относительно североморского датированного Brent (международная эталонная марка, отражающая стоимость партий североморской легкой нефти) осталась прежней: $4,75/барр. – это максимальный дисконт с июня 2008 г.
Стоимость партий Urals по 80 000 т в Средиземноморье уменьшилась на 17,3% до $15,25/барр., минимального значения с июня 1999 г. Скидка на этот сорт также не изменилась и составила $2,5/барр.
Так, цена российской нефти упала ниже стоимости мазута. 30 марта высокосернистый мазут в Северо-Западной Европе продавался по цене с премией в $1,19/барр. к цене Urals. Это второй случай за последнее десятилетие, когда котировки мазута превысили стоимость нефти. В предыдущий раз, 26 сентября 2019 г., продукт оценивался на уровне премии $1,08/барр. к Urals. В январе – феврале такой мазут стоил дешевле Urals на $16/барр.
Из-за низкой цены с 30 марта для нефти из Нижневартовска по всем направлениям морского экспорта (Приморск, Усть-Луга, Новороссийск) сформировался отрицательный экспортный нетбэк (экспортная цена за вычетом пошлины и транспортных расходов. – «Ведомости»), рассказал «Ведомостям» вице-президент по развитию бизнеса в России, странах СНГ и Балтии Argus Виктор Парно. Это значит, что стоимость доставки нефти от Нижневартовска до конечных рынков потребления с учетом уплаты экспортной пошлины выше, чем цена на нефть на этих рынках, пояснил он.
Так, отрицательный нетбэк с поставкой в Приморск составил $16,4 за тонну, хотя в начале месяца показатель был положительным – $237,09 за тонну. Парно отметил, что нетбэки только приблизительно отражают эффективность экспорта, поскольку рассчитываются по последним опубликованным ценам, а фактическое ценообразование часто привязано к средним котировкам за период от нескольких дней до месяца. Также фактические продажи обычно осуществляются с дифференциалом к спотовым котировкам, часто с премией. Поэтому однозначно утверждать, что эффективность экспорта Urals уже стала отрицательной, нельзя, отметил Парно.
Цены на нефть начали снижаться в январе 2020 г. из-за эпидемии коронавируса и действий правительств по борьбе с ним. Падение ускорилось, когда Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться о продлении сделки ОПЕК+ об ограничении добычи.
Нефть марки Brent с поставками в мае на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) 30 марта упала за день с $23,85/барр. до $20,76/барр. 31 марта цена начала расти и к 13.30 составила $23,44/барр. Трейдеров ободрила новость о возможном сотрудничестве России и США в стабилизации рынков, считают в Argus Media. Накануне президенты Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили ситуацию на рынке нефти в телефонном разговоре. Стороны обменялись мнениями и условились о российско-американских консультациях по этому вопросу по линии министров энергетики.
Вряд ли эти переговоры стабилизируют цены надолго, считает главный аналитик «БКС премьера» Антон Покатович. Он отметил, что основным фактором давления на цены остается провал мирового спроса на нефть – снижение может превышать 10–15 млн/барр. в сутки.
Цены на Urals формируются с дисконтом к ценам Brent, которые рассчитываются агентствами и больше применимы к оценке ситуации на физическом рынке нефти, цена на российскую нефть может вырасти при улучшении баланса на рынке – в результате восстановления спроса или сокращения добычи, говорит Покатович.
Ожидания участников рынка, что Россия и США могут договориться о каком-либо сокращении нефтедобычи, ведет к повышения фьючерсных котировок Brent, но в силу условий ценообразования это мало повлияет на цену Urals, считает он.