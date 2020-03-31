Российская нефть Urals подешевела до $13 за баррель

Так, отрицательный нетбэк с поставкой в Приморск составил $16,4 за тонну, хотя в начале месяца показатель был положительным – $237,09 за тонну. Парно отметил, что нетбэки только приблизительно отражают эффективность экспорта, поскольку рассчитываются по последним опубликованным ценам, а фактическое ценообразование часто привязано к средним котировкам за период от нескольких дней до месяца. Также фактические продажи обычно осуществляются с дифференциалом к спотовым котировкам, часто с премией. Поэтому однозначно утверждать, что эффективность экспорта Urals уже стала отрицательной, нельзя, отметил Парно.