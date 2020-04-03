Bloomberg узнал о плане России нарастить госзаимствования из-за цен на нефть

Российское правительство может увеличить объем заимствований на 1-1,5 трлн руб. ($13-19 млрд), если цены на нефть в текущем году будут находиться на уровне $20 за баррель, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. При такой стоимости нефти Минфин России считает возможным дефицит бюджета на уровне 3-4 трлн руб., отмечает агентство. Ведомство не стало официально комментировать информацию Bloomberg.