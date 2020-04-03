Bloomberg узнал о плане России нарастить госзаимствования из-за цен на нефть
Российское правительство может увеличить объем заимствований на 1-1,5 трлн руб. ($13-19 млрд), если цены на нефть в текущем году будут находиться на уровне $20 за баррель, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. При такой стоимости нефти Минфин России считает возможным дефицит бюджета на уровне 3-4 трлн руб., отмечает агентство. Ведомство не стало официально комментировать информацию Bloomberg.
По словам источников агентства, для компенсации дефицита бюджета правительство может увеличить размещение облигаций федерального займа (ОФЗ). При этом Минфин продолжит использовать средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для покрытия дефицита бюджета, уточнили они.
Помимо низких цен на нефть дополнительную нагрузку на российскую экономику дают меры, предпринятые властями для борьбы с коронавирусной инфекцией. В конце марта Bloomberg со ссылкой на источник сообщил, что российские власти не исключают сокращения экономики России по итогам 2020 г. на 5–10% из-за ситуации с коронавирусом.
В середине марта министр финансов Антон Силуанов заявил, что при сохранении низких цен на нефть дефицит бюджета России может составить около 0,9% ВВП вместо прогнозируемого ранее профицита в 0,8%.
Ранее Минфин сообщил, что объем средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) достиг рекордных 12,2 трлн руб. после зачисления дополнительных нефтегазовых доходов по итогам 2019 г. Ведомство начало продавать иностранную валюту из фонда. Ежедневные продажи валюты будут полностью возмещать ее дефицит на внутреннем рынке из-за падения цен на нефть, пояснял Центробанк. Продажи будут осуществляться только при снижении стоимости барреля нефти российского сорта Urals ниже $25, уточнял ЦБ.