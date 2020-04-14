Минфин предложил включить ювелирную отрасль в перечень пострадавших от коронавируса
Минфин предложил включить ювелирную отрасль в перечень отраслей российской экономики, наиболее пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба Минфина. Соответствующее предложение направлено в правительство.
Ранее в правительство с просьбой о помощи обратилась Гильдия ювелиров (объединяет более 100 производителей и продавцов ювелирных изделий в России). 3 апреля гендиректор гильдии Эдуард Уткин подписал письма премьер-министру Михаилу Мишустину и министру промышленности и торговли Денису Мантурову. Без господдержки последствия для отрасли будут катастрофическими, говорил он: в марте спрос на изделия упал в среднем по отрасли на 70%, а в конце месяца работа встала полностью.
По данным гильдии, в России 4500 ювелирных заводов, более 20 000 магазинов и 5300 мастерских по ремонту ювелирных изделий. В отрасли трудится свыше 160 000 человек. При этом 95% организаций – это представители микробизнеса, малого и среднего бизнеса.
Гильдия ювелиров просила предоставить отрасли налоговые каникулы, реструктурировать кредиты, перевести арендные платежи на процент от выручки, снизить ставки страховых платежей и повысить пособия по безработице.
Отсутствие господдержки ювелирной отрасли в текущих условиях приведет не только к значительному росту безработицы в этом секторе, отмечается в сообщении Минфина, но и к потере уникальных мастеров, обладающих специальными навыками и знаниями.