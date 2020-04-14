Минфин предложил включить ювелирную отрасль в перечень пострадавших от коронавируса

Ранее в правительство с просьбой о помощи обратилась Гильдия ювелиров (объединяет более 100 производителей и продавцов ювелирных изделий в России). 3 апреля гендиректор гильдии Эдуард Уткин подписал письма премьер-министру Михаилу Мишустину и министру промышленности и торговли Денису Мантурову. Без господдержки последствия для отрасли будут катастрофическими, говорил он: в марте спрос на изделия упал в среднем по отрасли на 70%, а в конце месяца работа встала полностью.