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Минфин предложил включить ювелирную отрасль в перечень пострадавших от коронавируса

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Минфин предложил включить ювелирную отрасль в перечень отраслей российской экономики, наиболее пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба Минфина. Соответствующее предложение направлено в правительство.

Ранее в правительство с просьбой о помощи обратилась Гильдия ювелиров (объединяет более 100 производителей и продавцов ювелирных изделий в России). 3 апреля гендиректор гильдии Эдуард Уткин подписал письма премьер-министру Михаилу Мишустину и министру промышленности и торговли Денису Мантурову. Без господдержки последствия для отрасли будут катастрофическими, говорил он: в марте спрос на изделия упал в среднем по отрасли на 70%, а в конце месяца работа встала полностью.

По данным гильдии, в России 4500 ювелирных заводов, более 20 000 магазинов и 5300 мастерских по ремонту ювелирных изделий. В отрасли трудится свыше 160 000 человек. При этом 95% организаций – это представители микробизнеса, малого и среднего бизнеса.

Гильдия ювелиров просила предоставить отрасли налоговые каникулы, реструктурировать кредиты, перевести арендные платежи на процент от выручки, снизить ставки страховых платежей и повысить пособия по безработице.

Отсутствие господдержки ювелирной отрасли в текущих условиях приведет не только к значительному росту безработицы в этом секторе, отмечается в сообщении Минфина, но и к потере уникальных мастеров, обладающих специальными навыками и знаниями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных