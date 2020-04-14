Фитнес-клубы совместно будут бороться с несговорчивыми арендодателями
Арендодатели могут оказывать давление на пострадавшие фитнес-клубы и необходимо ввести годовой мораторий на переговоры, ущемляющие шансы других операторов восстановить свой бизнес, говорится в заявлении Ассоциации фитнес-индустрии (АОФИ).
АОФИ предлагает участникам рынка подписать Декларацию поддержки: согласие на взаимную помощь друг другу в диалоге с арендодателями, в том числе готовность отказаться от входа на арендные площади, освободившиеся в результате вынужденного закрытия фитнес-клуба.
Декларацию уже подписали около 30 фитнес-сетей (около 900 клубов по всей стране): XFit, Alex Fitness, Orange Fitness, City Fitness, World Gym и проч., говорит представитель АОФИ.
Все клубы занимают порядка 6 млн кв. м, но более 50% находятся в коммерческой аренде, утверждает представитель АОФИ: часть арендодателей не идут на контакт и не считают ситуацию форс-мажором. Ассоциации уже известны факты самоуправства со стороны арендодателей, говорит он: в некоторых клубах перекрывали доступ в помещение, отключали электричество и воду.
До введения запретительных мер, связанных с распространением коронавируса, в стране работали 13 000 фитнес-клубов и студий, которые обслуживали 6,7 млн россиян. Оборот рынка составлял 167 млрд руб., в отрасли занято более 750 000 человек.
Из-за коронавируса банкротства ждут до 70% компаний индустрии, говорилось в межотраслевом письме компаний сферы услуг в правительство России от 7 апреля. Фитнес-индустрия просила моратория на арендные платежи, распространение мер поддержки на малый и крупный бизнес, возврата средств по авансам, депозитам, нереализованным услугам на время приостановки работы и на 120 дней после его окончания, субсидий на заработную плату в размере 9,8 млрд руб. за II квартал 2020 г.