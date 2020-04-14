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Фитнес-клубы совместно будут бороться с несговорчивыми арендодателями

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Арендодатели могут оказывать давление на пострадавшие фитнес-клубы и необходимо ввести годовой мораторий на переговоры, ущемляющие шансы других операторов восстановить свой бизнес, говорится в заявлении Ассоциации фитнес-индустрии (АОФИ). 

АОФИ предлагает участникам рынка подписать Декларацию  поддержки: согласие на взаимную помощь друг другу в диалоге с арендодателями, в том числе готовность отказаться от входа на арендные площади, освободившиеся в результате вынужденного закрытия фитнес-клуба.

Декларацию уже подписали около 30 фитнес-сетей (около 900 клубов по всей стране): XFit, Alex Fitness, Orange Fitness, City Fitness, World Gym и проч., говорит представитель АОФИ. 

Все клубы занимают порядка 6 млн кв. м, но более 50% находятся в коммерческой аренде, утверждает представитель АОФИ: часть арендодателей не идут на контакт и не считают ситуацию форс-мажором. Ассоциации уже известны факты самоуправства со стороны арендодателей, говорит он: в некоторых клубах перекрывали доступ в помещение, отключали электричество и воду.

До введения запретительных мер, связанных с распространением коронавируса, в стране работали 13 000 фитнес-клубов и студий, которые обслуживали 6,7 млн россиян. Оборот рынка составлял 167 млрд руб., в отрасли занято более 750 000 человек. 

Из-за коронавируса банкротства ждут до 70% компаний индустрии, говорилось в межотраслевом письме компаний сферы услуг в правительство России от 7 апреля. Фитнес-индустрия просила моратория на арендные платежи, распространение мер поддержки на малый и крупный бизнес, возврата средств по авансам, депозитам, нереализованным услугам на время приостановки работы и на 120 дней после его окончания, субсидий на заработную плату  в размере 9,8 млрд руб. за II квартал 2020 г.​

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных