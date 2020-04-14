Фитнес-клубы совместно будут бороться с несговорчивыми арендодателями

Из-за коронавируса банкротства ждут до 70% компаний индустрии, говорилось в межотраслевом письме компаний сферы услуг в правительство России от 7 апреля. Фитнес-индустрия просила моратория на арендные платежи, распространение мер поддержки на малый и крупный бизнес, возврата средств по авансам, депозитам, нереализованным услугам на время приостановки работы и на 120 дней после его окончания, субсидий на заработную плату в размере 9,8 млрд руб. за II квартал 2020 г.​