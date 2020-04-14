Цена Brent опустилась ниже $30 за баррель
Цена нефти марки Brent в 18.42 мск опустилась ниже показателя в $30/баррель, свидетельствуют данные Лондонской межконтинентальной биржи (ICE). К 19.02 цена вернулась к значению выше $30/баррель и кратковременно достигла пика в $30,17/баррель, однако не удержала рост и продолжила продаваться по цене ниже $31/баррель после 19.16.
С 17.26 Brent продается по цене ниже $31/баррель. В 19.20 был заключен контракт на июньские поставки Brent по цене $29.97/баррель, что на 5,9% ниже значения предыдущего торгового дня.
12 апреля Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК) и другие нефтедобывающие страны, включая Россию, заключили соглашение о сокращении суточной добычи нефти. Первый этап соглашения, подразумевающий сокращение добычи на 9,7 млн баррелей в сутки, начнется в мае. Неудавшаяся попытка заключить сделку ОПЕК и не-ОПЕК в начале марта привела к резкому падению стоимости нефти: цена Brent в марте опускалась ниже $22 за баррель.