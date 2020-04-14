Цена Brent опустилась ниже $30 за баррель

Цена нефти марки Brent в 18.42 мск опустилась ниже показателя в $30/баррель, свидетельствуют данные Лондонской межконтинентальной биржи (ICE). К 19.02 цена вернулась к значению выше $30/баррель и кратковременно достигла пика в $30,17/баррель, однако не удержала рост и продолжила продаваться по цене ниже $31/баррель после 19.16.