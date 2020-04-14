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Цена Brent опустилась ниже $30 за баррель

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Цена нефти марки Brent в 18.42 мск опустилась ниже показателя в $30/баррель, свидетельствуют данные Лондонской межконтинентальной биржи (ICE). К 19.02 цена вернулась к значению выше $30/баррель и кратковременно достигла пика в $30,17/баррель, однако не удержала рост и продолжила продаваться по цене ниже $31/баррель после 19.16.

С 17.26 Brent продается по цене ниже $31/баррель. В 19.20 был заключен контракт на июньские поставки Brent по цене $29.97/баррель, что на 5,9% ниже значения предыдущего торгового дня.

12 апреля Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК) и другие нефтедобывающие страны, включая Россию, заключили соглашение о сокращении суточной добычи нефти. Первый этап соглашения, подразумевающий сокращение добычи на 9,7 млн баррелей в сутки, начнется в мае. Неудавшаяся попытка заключить сделку ОПЕК и не-ОПЕК в начале марта привела к резкому падению стоимости нефти: цена Brent в марте опускалась ниже $22 за баррель.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных