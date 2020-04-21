Министры ОПЕК+ провели неформальную встречу по ситуации на нефтяном рынке

На встрече обсуждалась возможность раньше 1 мая приступить к сокращению добычи, пишет агентство Argus со ссылкой на делегатов. Принимать какие-либо решения по ее итогам не планировалось. По информации источников Reuters, в конференции не принимали участия влиятельные производители нефти в Персидском заливе – Саудовская Аравия, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты, а также Россия, не входящая в ОПЕК.