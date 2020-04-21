Министры ОПЕК+ провели неформальную встречу по ситуации на нефтяном рынке
Несколько министров Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) и не-ОПЕК провели неформальную телеконференцию, во время которой обсудили текущие события на рынке нефти, сообщается на странице организации в Twitter.
На встрече обсуждалась возможность раньше 1 мая приступить к сокращению добычи, пишет агентство Argus со ссылкой на делегатов. Принимать какие-либо решения по ее итогам не планировалось. По информации источников Reuters, в конференции не принимали участия влиятельные производители нефти в Персидском заливе – Саудовская Аравия, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты, а также Россия, не входящая в ОПЕК.
В свою очередь министр энергетики России Александр Новак считает, что давление на рынок будет сохраняться до начала действия соглашения ОПЕК+ в мае. По его словам, страны ОПЕК+ внимательно следят за ситуацией и в случае необходимости будут реагировать, передает «РИА Новости».
Стоимость майских фьючерсов на нефть WTI 20 апреля впервые в истории опустилась на Нью-йоркской товарной бирже до отрицательных показателей. Стоимость июньских фьючерсов нефти этой марки к вечеру 21 апреля опускалась ниже $14 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне к закрытию торгов 20 апреля на Лондонской бирже опустилась до $19,85 за баррель.