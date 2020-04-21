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Министры ОПЕК+ провели неформальную встречу по ситуации на нефтяном рынке

Ведомости

Несколько министров Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) и не-ОПЕК провели неформальную телеконференцию, во время которой обсудили текущие события на рынке нефти, сообщается на странице организации в Twitter.

На встрече обсуждалась возможность раньше 1 мая приступить к сокращению добычи, пишет агентство Argus со ссылкой на делегатов. Принимать какие-либо решения по ее итогам не планировалось. По информации источников Reuters, в конференции не принимали участия влиятельные производители нефти в Персидском заливе – Саудовская Аравия, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты, а также Россия, не входящая в ОПЕК.

В свою очередь министр энергетики России Александр Новак считает, что давление на рынок будет сохраняться до начала действия соглашения ОПЕК+ в мае. По его словам, страны ОПЕК+ внимательно следят за ситуацией и в случае необходимости будут реагировать, передает «РИА Новости».

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Стоимость майских фьючерсов на нефть WTI 20 апреля впервые в истории опустилась на Нью-йоркской товарной бирже до отрицательных показателей. Стоимость июньских фьючерсов нефти этой марки к вечеру 21 апреля опускалась ниже $14 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне к закрытию торгов 20 апреля на Лондонской бирже опустилась до $19,85 за баррель.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных