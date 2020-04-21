Бывший руководитель ВСК стал заместителем предправления Россельхозбанка
Бывший генеральный директор САО «ВСК» Олег Овсяницкий назначен заместителем председателя правления Россельхозбанка. В банке отметили, что Овсяницкий на новой должности будет отвечать за вопросы развития розничного бизнеса Россельхозбанка.
Овсяницкий работал в ВСК с 2001 г., в 2010 г. был назначен генеральным директором страховой компании. 20 января Овсяницкий досрочно ушел с поста гендиректора ВСК, его место занял Александр Тарновский, до этого работавший заместителем гендиректора по розничному страхованию. Россельхозбанк отдельно отметил, что показатели ВСК, достигнутые под руководством Овсяницкого, являются одними из значимых на российском финансовом рынке.
После ухода с поста гендиректора Овсяницкий сохранял за собой позицию члена совета директоров ВСК и отвечал за ряд стратегических направлений развития компании.