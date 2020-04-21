Бывший руководитель ВСК стал заместителем предправления Россельхозбанка

Овсяницкий работал в ВСК с 2001 г., в 2010 г. был назначен генеральным директором страховой компании. 20 января Овсяницкий досрочно ушел с поста гендиректора ВСК, его место занял Александр Тарновский, до этого работавший заместителем гендиректора по розничному страхованию. Россельхозбанк отдельно отметил, что показатели ВСК, достигнутые под руководством Овсяницкого, являются одними из значимых на российском финансовом рынке.