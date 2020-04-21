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Бывший руководитель ВСК стал заместителем предправления Россельхозбанка

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Бывший генеральный директор САО «ВСК» Олег Овсяницкий назначен заместителем председателя правления Россельхозбанка. В банке отметили, что Овсяницкий на новой должности будет отвечать за вопросы развития розничного бизнеса Россельхозбанка.

Овсяницкий работал в ВСК с 2001 г., в 2010 г. был назначен генеральным директором страховой компании. 20 января Овсяницкий досрочно ушел с поста гендиректора ВСК, его место занял Александр Тарновский, до этого работавший заместителем гендиректора по розничному страхованию. Россельхозбанк отдельно отметил, что показатели ВСК, достигнутые под руководством Овсяницкого, являются одними из значимых на российском финансовом рынке.

После ухода с поста гендиректора Овсяницкий сохранял за собой позицию члена совета директоров ВСК и отвечал за ряд стратегических направлений развития компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных