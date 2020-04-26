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Собчак подтвердила приобретение доли в крабовом бизнесе

Ведомости

Телеведущая Ксения Собчак подтвердила РБК, что решила приобрести долю в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке. Ранее Telegram-канал «Незыгарь» сообщил, что Собчак выкупила 40%-ную долю в двух крабодобывающих компаниях – «Курильский универсальный комплекс» и «Монерон», еще 10% приобрела Елена Соглаева, супруга бывшего топ-менеджера «Роснефти» Игоря Соглаева.

По словам Собчак, она заинтересовалась рыбо- и крабодобывающей отраслями в 2016 г. после того, как сотрудники рыбокомбината «Островной» на курильском острове Шикотан пожаловались президенту в ходе прямой линии на условия труда. Телеведущая напомнила, что разобраться с проблемами рыбокомбината тогда было поручено предпринимателю Олегу Кану, который «решил все задачи и поставил комбинат на ноги» через фонд «Родные острова». Поэтому, когда Соглаев предложил Собчак войти в бизнес по добыче крабов, она согласилась.

Сумму сделки телеведущая назвать отказалась, отметив, что она была для нее значительной. Соглаев подтвердил РБК, что его супруга приобрела 10% в бизнесе. Сумму он тоже раскрывать отказался, но подчеркнул, что она была рыночной.

Ранее по теме: Арестованы активы двух крупных российских компаний по вылову краба

Собеседник «Ведомостей» со стороны продавца тоже подтвердил сделку.

Собчак и Соглаев утверждают, что Олег Кан сейчас не имеет отношения к компаниям «Курильский универсальный комплекс» и «Монерон». Ранее «Ведомости» узнали, что городской суд Южно-Сахалинска арестовал активы двух вышеуказанных предприятий и еще одной рыболовной компании. Их подозревают в занижении стоимости крабов при совершении экспортных операций в 2014–2015 гг. Следствие считает Кана бенефициаром всех трех компаний.

Из-за этого решения суда, утверждается в публикации «Незыгаря», регистрация права перехода долей компаний на Собчак и Соглаеву была приостановлена. В начале апреля мать Собчак, сенатор Людмила Нарусова, направила обращение к председателю Верховного суда, в котором пожаловалась на арест активов компаний.

Ранее по теме: Суд санкционировал арест «крабового короля» Олега Кана

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных