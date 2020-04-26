Собчак подтвердила приобретение доли в крабовом бизнесе
Телеведущая Ксения Собчак подтвердила РБК, что решила приобрести долю в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке. Ранее Telegram-канал «Незыгарь» сообщил, что Собчак выкупила 40%-ную долю в двух крабодобывающих компаниях – «Курильский универсальный комплекс» и «Монерон», еще 10% приобрела Елена Соглаева, супруга бывшего топ-менеджера «Роснефти» Игоря Соглаева.
По словам Собчак, она заинтересовалась рыбо- и крабодобывающей отраслями в 2016 г. после того, как сотрудники рыбокомбината «Островной» на курильском острове Шикотан пожаловались президенту в ходе прямой линии на условия труда. Телеведущая напомнила, что разобраться с проблемами рыбокомбината тогда было поручено предпринимателю Олегу Кану, который «решил все задачи и поставил комбинат на ноги» через фонд «Родные острова». Поэтому, когда Соглаев предложил Собчак войти в бизнес по добыче крабов, она согласилась.
Сумму сделки телеведущая назвать отказалась, отметив, что она была для нее значительной. Соглаев подтвердил РБК, что его супруга приобрела 10% в бизнесе. Сумму он тоже раскрывать отказался, но подчеркнул, что она была рыночной.
Собеседник «Ведомостей» со стороны продавца тоже подтвердил сделку.
Собчак и Соглаев утверждают, что Олег Кан сейчас не имеет отношения к компаниям «Курильский универсальный комплекс» и «Монерон». Ранее «Ведомости» узнали, что городской суд Южно-Сахалинска арестовал активы двух вышеуказанных предприятий и еще одной рыболовной компании. Их подозревают в занижении стоимости крабов при совершении экспортных операций в 2014–2015 гг. Следствие считает Кана бенефициаром всех трех компаний.
Из-за этого решения суда, утверждается в публикации «Незыгаря», регистрация права перехода долей компаний на Собчак и Соглаеву была приостановлена. В начале апреля мать Собчак, сенатор Людмила Нарусова, направила обращение к председателю Верховного суда, в котором пожаловалась на арест активов компаний.