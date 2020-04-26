Собчак подтвердила приобретение доли в крабовом бизнесе

По словам Собчак, она заинтересовалась рыбо- и крабодобывающей отраслями в 2016 г. после того, как сотрудники рыбокомбината «Островной» на курильском острове Шикотан пожаловались президенту в ходе прямой линии на условия труда. Телеведущая напомнила, что разобраться с проблемами рыбокомбината тогда было поручено предпринимателю Олегу Кану, который «решил все задачи и поставил комбинат на ноги» через фонд «Родные острова». Поэтому, когда Соглаев предложил Собчак войти в бизнес по добыче крабов, она согласилась.