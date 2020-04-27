«Коммерсантъ» узнал о планах Минтранса поддержать всю транспортную отрасль
Минтранс представил премьеру Михаилу Мишустину пакет мер поддержки транспортной отрасли, пострадавшей от распространения коронавируса, сообщает «Коммерсантъ». Письмо министра транспорта Евгения Дитриха датировано 9 апреля. Объем предложенной поддержки оценивается в сотни миллиардов рублей, план включает в себя субсидии, отсрочки по платежам и продление сроков введения новых требований.
Для всех транспортных компаний Минтранс предлагает ввести отсрочку по уплате страховых взносов, 21 апреля она была представлена только для малых и средних предприятий из перечня пострадавших отраслей. Также Минтранс предлагает ввести на полгода отсрочку уплаты НДС и мораторий на обслуживание кредитов и лизинговых платежей. РЖД, по предложению министерства, должна получить 139,8 млрд руб. из средств фонда национального благосостояния (ФНБ). 30,5 млрд руб., уже согласованные на развитие Восточного полигона, предлагается выделить РЖД уже в 2020 г.
Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), принадлежащей Минтрансу, предлагается выделить 30 млрд руб. на льготный лизинг дорожно-строительной техники в 2020–2022 гг. Предлагается, что еще 3 млрд руб. ГТЛК получит на снижение лизинговых платежей авиакомпаний. Самим авиакомпаниям предлагается разрешить два года не возвращать средства за билеты на отмененные рейсы. Пассажирам при этом должны быть выданы ваучеры, позволяющие оформить перелет позднее.