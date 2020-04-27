«Коммерсантъ» узнал о планах Минтранса поддержать всю транспортную отрасль

Для всех транспортных компаний Минтранс предлагает ввести отсрочку по уплате страховых взносов, 21 апреля она была представлена только для малых и средних предприятий из перечня пострадавших отраслей. Также Минтранс предлагает ввести на полгода отсрочку уплаты НДС и мораторий на обслуживание кредитов и лизинговых платежей. РЖД, по предложению министерства, должна получить 139,8 млрд руб. из средств фонда национального благосостояния (ФНБ). 30,5 млрд руб., уже согласованные на развитие Восточного полигона, предлагается выделить РЖД уже в 2020 г.