Авиакомпании попросили узаконить ваучеры для возврата средств за отмену рейсов

В письме АЭВТ говорится, что в условиях пандемии коронавируса «наиболее насущной потребностью авиакомпаний является сохранение их оставшейся ликвидности для выплаты заработной платы и покрытия постоянных расходов», а сейчас большинство авиаперевозчиков тратят больше наличных денег на возвраты, чем получают за бронирования своих услуг. Для многих участников отрасли ситуация грозит банкротством, так как они не могут в короткие сроки найти необходимые финансовые средства.