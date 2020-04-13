Авиакомпании попросили узаконить ваучеры для возврата средств за отмену рейсов
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) в письме первому вице-премьеру Андрею Белоусову предложила узаконить ваучеры как вариант возврата средств за отмененные рейсы в ситуации форс-мажора. Вместо возврата денег за неиспользованный билет авиакомпании хотят оставить средства у себя, дав пассажиру возможность воспользоваться билетом или «ваучером» после стабилизации ситуации.
В письме АЭВТ говорится, что в условиях пандемии коронавируса «наиболее насущной потребностью авиакомпаний является сохранение их оставшейся ликвидности для выплаты заработной платы и покрытия постоянных расходов», а сейчас большинство авиаперевозчиков тратят больше наличных денег на возвраты, чем получают за бронирования своих услуг. Для многих участников отрасли ситуация грозит банкротством, так как они не могут в короткие сроки найти необходимые финансовые средства.
Ситуация с обеспечением устойчивой работы российских авиакомпаний идет по самому негативному сценарию, пишет АЭВТ. Так, например, по данным ассоциации, в аэропортах московского авиационного узла снижение пассажиропотока в первую неделю апреля 2020 г. составило 93%, а занятость пассажирских кресел на выполняемых внутренних рейсах – около 35%.
О рисках банкротств авиакомпаний из-за коронавируса еще 17 марта заявил руководитель Росавиации и первый замминистра транспорта Александр Нерадько. По его словам, причиной этого стали падающие доходы авиакомпаний из-за закрытия международных маршрутов одновременно с растущими расходами из-за ослабления курса рубля.