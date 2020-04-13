Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Бизнес

Авиакомпании попросили узаконить ваучеры для возврата средств за отмену рейсов

Ведомости

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) в письме первому вице-премьеру Андрею Белоусову предложила узаконить ваучеры как вариант возврата средств за отмененные рейсы в ситуации форс-мажора. Вместо возврата денег за неиспользованный билет авиакомпании хотят оставить средства у себя, дав пассажиру возможность воспользоваться билетом или «ваучером» после стабилизации ситуации.

В письме АЭВТ говорится, что в условиях пандемии коронавируса «наиболее насущной потребностью авиакомпаний является сохранение их оставшейся ликвидности для выплаты заработной платы и покрытия постоянных расходов», а сейчас большинство авиаперевозчиков тратят больше наличных денег на возвраты, чем получают за бронирования своих услуг. Для многих участников отрасли ситуация грозит банкротством, так как они не могут в короткие сроки найти необходимые финансовые средства.

Ситуация с обеспечением устойчивой работы российских авиакомпаний идет по самому негативному сценарию, пишет АЭВТ. Так, например, по данным ассоциации, в аэропортах московского авиационного узла снижение пассажиропотока в первую неделю апреля 2020 г. составило 93%, а занятость пассажирских кресел на выполняемых внутренних рейсах – около 35%.

О рисках банкротств авиакомпаний из-за коронавируса еще 17 марта заявил руководитель Росавиации и первый замминистра транспорта Александр Нерадько. По его словам, причиной этого стали падающие доходы авиакомпаний из-за закрытия международных маршрутов одновременно с растущими расходами из-за ослабления курса рубля.

Ранее по теме: Авиаперевозки по России к концу марта могут упасть вдвое

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных