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Airbnb обяжет арендодателей выделять сутки на уборку за гостями

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Сервис бронирования жилья Airbnb представит в мае правила уборки помещений, сообщила компания в своем блоге. Арендодатели смогут выбрать один из двух наборов требований, каждый из которых обязывает выделять 24 часа на уборку перед заселением новых гостей. Такой срок уже рекомендуют Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), правила Airbnb будут основаны на рекомендациях CDC.

В первом наборе требований («инициативе улучшенной уборки», Enhanced Cleaning Initiative) будут отдельно прописаны меры по борьбе с коронавирусом. Арендодатели, которые возьмутся соблюдать эти правила, должны будут использовать средства защиты и бытовую химию, одобренную Airbnb. Если арендодатель не хочет следовать этим требованиям, он может выбрать «резерв между бронированиями» (Booking Buffer). Тогда Airbnb не позволит новым гостям забронировать жилье в течение 72 часов после выселения.

Распространение коронавируса привело к падению спроса на краткосрочную аренду жилья. В начале апреля источники Reuters и Financial Times сообщали, что компания снизила оценку своей стоимости на 16% до $26 млрд. В апреле Airbnb привлекла дополнительные средства от новых инвесторов – фондов Silver Lake и Sixth Street Partners.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных