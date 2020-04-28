Airbnb обяжет арендодателей выделять сутки на уборку за гостями
Сервис бронирования жилья Airbnb представит в мае правила уборки помещений, сообщила компания в своем блоге. Арендодатели смогут выбрать один из двух наборов требований, каждый из которых обязывает выделять 24 часа на уборку перед заселением новых гостей. Такой срок уже рекомендуют Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), правила Airbnb будут основаны на рекомендациях CDC.
В первом наборе требований («инициативе улучшенной уборки», Enhanced Cleaning Initiative) будут отдельно прописаны меры по борьбе с коронавирусом. Арендодатели, которые возьмутся соблюдать эти правила, должны будут использовать средства защиты и бытовую химию, одобренную Airbnb. Если арендодатель не хочет следовать этим требованиям, он может выбрать «резерв между бронированиями» (Booking Buffer). Тогда Airbnb не позволит новым гостям забронировать жилье в течение 72 часов после выселения.
Распространение коронавируса привело к падению спроса на краткосрочную аренду жилья. В начале апреля источники Reuters и Financial Times сообщали, что компания снизила оценку своей стоимости на 16% до $26 млрд. В апреле Airbnb привлекла дополнительные средства от новых инвесторов – фондов Silver Lake и Sixth Street Partners.