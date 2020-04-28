Airbnb обяжет арендодателей выделять сутки на уборку за гостями

В первом наборе требований («инициативе улучшенной уборки», Enhanced Cleaning Initiative) будут отдельно прописаны меры по борьбе с коронавирусом. Арендодатели, которые возьмутся соблюдать эти правила, должны будут использовать средства защиты и бытовую химию, одобренную Airbnb. Если арендодатель не хочет следовать этим требованиям, он может выбрать «резерв между бронированиями» (Booking Buffer). Тогда Airbnb не позволит новым гостям забронировать жилье в течение 72 часов после выселения.