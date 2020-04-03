Пандемия коронавируса заставила Airbnb снизить оценку своей стоимости
Сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb понизил оценку своей стоимости на 16% до $26 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на знакомого с ситуацией человека. Это связано с сильным падением числа бронирований из-за распространения коронавируса по всему миру.
Последний на данный момент раунд финансирования стартапа состоялся в 2017 г. После него компания оценивалась в $31 млрд. В сентябре прошлого года Airbnb объявила о планах провести IPO в 2020 г. и пока не меняла их.
Первой о снижении стоимости компании сообщила Financial Times. По информации издания, Airbnb ведет переговоры с нынешними и новыми инвесторами о возможности привлечь дополнительное финансирование. Также Airbnb обсуждала c банкирами расширение кредитной линии размером $1 млрд, утверждает источник Reuters.
В конце марта Airbnb объявила, что пользователи сервиса смогут получить полное возмещение при отмене бронирований на числа вплоть до 31 мая, если они были сделаны до 14 марта. Также компания потратит $250 млн, чтобы возместить владельцам жилья потери за отмену бронирований.
Финансовые результаты Airbnb еще до начала пандемии оставляли желать лучшего. За январь – сентябрь 2019 г. ее чистый убыток составил $322 млн, сообщала The Wall Street Journal в феврале. Хотя в 2018 г. компания получила $200 млн прибыли.