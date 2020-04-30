ВТБ продал почти половину зернового бизнеса

ВТБ продал почти половину зернового бизнесаПокупателями выступили АО «Агронова» и Marathon Group
Компания «Деметра-холдинг», объединяющая зерновые активы группы ВТБ, привлекла новых акционеров, говорится в сообщении банковской группы. АО «Агронова» и Marathon Group в результате сделки получили 25% и 24,99% зерновой компании соответственно. «ВТБ остается контролирующим владельцем «Деметра-холдинга» с долей более 50%», – отмечается в сообщении. Первым о сделке сообщил РБК.
Сумму и условия сделки стороны не раскрывают. Сделки по вхождению в капитал холдинга были денежными и закрыты в апреле 2020 г., уточнила пресс-служба ВТБ.
Дальнейшее развитие «Деметра-холдинга» предполагает увеличение эффективности и скорости поставок внутри России, создание условий для прозрачного ценообразования на российское зерно на внутреннем рынке, а также обновление инфраструктуры, говорится в сообщении.
Компании «Деметра-холдинг» принадлежит 50% минус 1 акция в АО «Объединенная зерновая компания», 100% ООО «Новороссийский зерновой терминал», 35,36% ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов». Совместно с Glencore «Деметра-холдинг» владеет на паритетных началах ООО «Зерновой терминальный комплекс «Тамань». «Деметра-холдингу» также принадлежат контрольные пакеты зернового трейдера ООО «Мирогрупп ресурсы» и «Рустранскома».
«Агронова» зарегистрирована в 2016 г. в Санкт-Петербурге, ее единственный учредитель – бывший президент пивоваренной компании «Балтика» Таймураз Боллоев. Об этой компании известно немного. В частности, она заявляла о планах заниматься органическим земледелием в Краснодарском крае. По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка «Агроновы» в 2018 г. составила 31,8 млн руб., а чистый убыток – 52,7 млн руб.
Marathon Group была создана бизнесменом Александром Винокуровым в 2017 г. Его партнер – выходец из А1 Сергей Захаров. До 2017 г. Винокуров сам был президентом А1, он занимал должности руководителя группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и соруководителя российского офиса TPG. В 2008 г. Винокуров женился на дочери министра иностранных дел Сергея Лаврова. Marathon Group рассматривает инвестиции в активы в разных отраслях, но потребительский сектор остается ключевым, говорил «Ведомостям» Винокуров в феврале. Среди активов Marathon Group – доля в сети магазинов «Магнит», франчайзи сети кафе KFC и др.