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ВТБ продал почти половину зернового бизнеса

Покупателями выступили АО «Агронова» и Marathon Group
Ирина Чевтаева Екатерина Бурлакова
Евгений Пазумный / Ведомости

Компания «Деметра-холдинг», объединяющая зерновые активы группы ВТБ, привлекла новых акционеров, говорится в сообщении банковской группы. АО «Агронова» и Marathon Group в результате сделки получили 25% и 24,99% зерновой компании соответственно. «ВТБ остается контролирующим владельцем «Деметра-холдинга» с долей более 50%», – отмечается в сообщении. Первым о сделке сообщил РБК.

Сумму и условия сделки стороны не раскрывают. Сделки по вхождению в капитал холдинга были денежными и закрыты в апреле 2020 г., уточнила пресс-служба ВТБ.

Дальнейшее развитие «Деметра-холдинга» предполагает увеличение эффективности и скорости поставок внутри России, создание условий для прозрачного ценообразования на российское зерно на внутреннем рынке, а также обновление инфраструктуры, говорится в сообщении.

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Компании «Деметра-холдинг» принадлежит 50% минус 1 акция в АО «Объединенная зерновая компания», 100% ООО «Новороссийский зерновой терминал», 35,36% ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов». Совместно с Glencore «Деметра-холдинг» владеет на паритетных началах ООО «Зерновой терминальный комплекс «Тамань». «Деметра-холдингу» также принадлежат контрольные пакеты зернового трейдера ООО «Мирогрупп ресурсы» и «Рустранскома».

«Агронова» зарегистрирована в 2016 г. в Санкт-Петербурге, ее единственный учредитель – бывший президент пивоваренной компании «Балтика» Таймураз Боллоев. Об этой компании известно немного. В частности, она заявляла о планах заниматься органическим земледелием в Краснодарском крае. По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка «Агроновы» в 2018 г. составила 31,8 млн руб., а чистый убыток – 52,7 млн руб.

Marathon Group была создана бизнесменом Александром Винокуровым в 2017 г. Его партнер – выходец из А1 Сергей Захаров. До 2017 г. Винокуров сам был президентом А1, он занимал должности руководителя группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и соруководителя российского офиса TPG. В 2008 г. Винокуров женился на дочери министра иностранных дел Сергея Лаврова. Marathon Group рассматривает инвестиции в активы в разных отраслях, но потребительский сектор остается ключевым, говорил «Ведомостям» Винокуров в феврале. Среди активов Marathon Group – доля в сети магазинов «Магнит», франчайзи сети кафе KFC и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных