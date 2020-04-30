ВТБ продал почти половину зернового бизнеса

Marathon Group была создана бизнесменом Александром Винокуровым в 2017 г. Его партнер – выходец из А1 Сергей Захаров. До 2017 г. Винокуров сам был президентом А1, он занимал должности руководителя группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и соруководителя российского офиса TPG. В 2008 г. Винокуров женился на дочери министра иностранных дел Сергея Лаврова. Marathon Group рассматривает инвестиции в активы в разных отраслях, но потребительский сектор остается ключевым, говорил «Ведомостям» Винокуров в феврале. Среди активов Marathon Group – доля в сети магазинов «Магнит», франчайзи сети кафе KFC и др.