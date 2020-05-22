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«Ситимобил» начал развозить заказы Delivery Club

Ведомости

Агрегатор такси «Ситимобил» с 22 мая развозит заказы доставки еды Delivery Club, сообщили «Ведомостям» представители компаний. Оба сервиса входят в совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group. 

«Ситимобил»  уже работает по такой модели с сервисом доставки из магазинов «Сбермаркет» (тоже входит в совместное предприятие) и бургерными «Farш», напомнил представитель агрегатора такси Георгий Лобушкин. По его словам, сервис обсуждает сотрудничество и с другими компаниями из экосистем Сбербанка и MRG, но заинтересованы не только они. 

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По похожей модели работает крупнейший игрок на рынке заказа такси — «Яндекс.Такси»: водители доставляют заказы, например, из магазинов «Вкусвилл», «Азбука вкуса» и Leroy Merlin.

Благодаря партнерству с Delivery Club водители «Ситимобил» смогут увеличить доход, полагает исполнительный директор агрегатора Виталий Бедарев. На это же могут рассчитывать и сотрудничающие с Delivery Club рестораны, считает операционный директор Delivery Club Мухит Сейдахметов. Они смогут расширить зону доставки и число клиентов: если заказчик далеко от ресторана, заказ повезет водитель такси, а не пеший курьер. Цена услуги для пользователя при доставке «Ситимобилом» – 129-209 руб. в зависимости от расстояния, а пешими курьерами — 99-149 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных