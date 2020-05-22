«Ситимобил» начал развозить заказы Delivery Club
Агрегатор такси «Ситимобил» с 22 мая развозит заказы доставки еды Delivery Club, сообщили «Ведомостям» представители компаний. Оба сервиса входят в совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group.
«Ситимобил» уже работает по такой модели с сервисом доставки из магазинов «Сбермаркет» (тоже входит в совместное предприятие) и бургерными «Farш», напомнил представитель агрегатора такси Георгий Лобушкин. По его словам, сервис обсуждает сотрудничество и с другими компаниями из экосистем Сбербанка и MRG, но заинтересованы не только они.
По похожей модели работает крупнейший игрок на рынке заказа такси — «Яндекс.Такси»: водители доставляют заказы, например, из магазинов «Вкусвилл», «Азбука вкуса» и Leroy Merlin.
Благодаря партнерству с Delivery Club водители «Ситимобил» смогут увеличить доход, полагает исполнительный директор агрегатора Виталий Бедарев. На это же могут рассчитывать и сотрудничающие с Delivery Club рестораны, считает операционный директор Delivery Club Мухит Сейдахметов. Они смогут расширить зону доставки и число клиентов: если заказчик далеко от ресторана, заказ повезет водитель такси, а не пеший курьер. Цена услуги для пользователя при доставке «Ситимобилом» – 129-209 руб. в зависимости от расстояния, а пешими курьерами — 99-149 руб.