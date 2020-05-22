«Ситимобил» начал развозить заказы Delivery Club

Благодаря партнерству с Delivery Club водители «Ситимобил» смогут увеличить доход, полагает исполнительный директор агрегатора Виталий Бедарев. На это же могут рассчитывать и сотрудничающие с Delivery Club рестораны, считает операционный директор Delivery Club Мухит Сейдахметов. Они смогут расширить зону доставки и число клиентов: если заказчик далеко от ресторана, заказ повезет водитель такси, а не пеший курьер. Цена услуги для пользователя при доставке «Ситимобилом» – 129-209 руб. в зависимости от расстояния, а пешими курьерами — 99-149 руб.