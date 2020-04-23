«Ситимобил» добавит доставку еды и продуктов в приложение такси
В приложении службы заказа такси «Ситимобил» появится возможность заказать еду в сервисе Delivery Club, сказал генеральный директор Mail.ru Group (MRG) Борис Добродеев. Пользователи «Ситимобила» также смогут в этом же приложении заказать продукты через сервис «Самокат».
«Ситимобил» и Delivery Club входят в совместное предприятие Сбербанка и MRG. «Самокат» также войдет в совместное предприятие: в апреле стороны подписали соглашение о передаче 75,6% «Самоката» СП, закрытие сделки намечено на первое полугодие 2020 г.
В марте сервис «Яндекс.Такси» добавил в приложение возможность заказать блюда из «Яндекс.Еды», до этого в приложении заказа такси была доставка товаров повседневного спроса «Яндекс.Лавка». Каждый из трех сервисов доступен и в основном приложении «Яндекса» – вместе с поиском, мессенджером, заказом билетов и другими сервисами. К модели суперприложения (единого окна для разных сервисов) в конце 2019 г. пришел банк «Тинькофф» – он добавил в банковское приложение возможность записаться к врачу, забронировать стол в общепите и другие услуги.
В феврале MRG сообщила о планах расширить функциональность приложения «В контакте», компания уже называет его суперприложением. По планам компании учетная запись «В контакте», голосовой помощник Маруся, платежная система VK Pay и система мини-приложений будут связаны друг с другом, центром системы должна стать сеть «В контакте».