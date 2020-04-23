«Ситимобил» добавит доставку еды и продуктов в приложение такси

В марте сервис «Яндекс.Такси» добавил в приложение возможность заказать блюда из «Яндекс.Еды», до этого в приложении заказа такси была доставка товаров повседневного спроса «Яндекс.Лавка». Каждый из трех сервисов доступен и в основном приложении «Яндекса» – вместе с поиском, мессенджером, заказом билетов и другими сервисами. К модели суперприложения (единого окна для разных сервисов) в конце 2019 г. пришел банк «Тинькофф» – он добавил в банковское приложение возможность записаться к врачу, забронировать стол в общепите и другие услуги.