ВТБ запустит суперприложение в 2020 году
ВТБ создает открытую ИТ-платформу для объединения потребительских и банковских сервисов, сообщает РБК со ссылкой на заместителя президента – председателя правления банка Дмитрия Олюнина. По его словам, ВТБ запустит собственное суперприложение в III квартале 2020 г. Олюнин отметил, что инвестиции госбанка в проект составят более 2,5 млрд руб.
Первым о создании суперприложения среди российских банков заявил «Тинькофф». Суперприложение позволяет получить финансовые и потребительские услуги, не покидая экосистемы. С 9 декабря в приложении «Тинькофф банка» появилось окно «Сервисы»: там клиенты смогут записаться к врачу, заказать еду на дом, забронировать столик в ресторане, вызвать такси и т. д. По тому же принципу работают китайские Alipay и WeChat – эти приложения позволяют без перехода на сторонние сайты заказать еду, бронировать столики в ресторанах, покупать билеты и путевки, брать напрокат велосипед.
По данным источника РБК, ВТБ обсуждает присоединение к проекту с «Магнитом», «Яндексом» («Яндекс.Такси» и «Яндекс.Афиша»), «Ростелекомом», Tele2, «Динамо», «Почта банком», Burger King, «Почтой России», РЖД, «Согазом», ivi.ru, Zvooq и Parter.ru. Предполагается, что к концу 2022 г. число пользователей ИТ-платформы ВТБ составит около 4 млн человек, для них выпустят 500 000 банковских карт, пишет издание.