ВТБ запустит суперприложение в 2020 году

Первым о создании суперприложения среди российских банков заявил «Тинькофф». Суперприложение позволяет получить финансовые и потребительские услуги, не покидая экосистемы. С 9 декабря в приложении «Тинькофф банка» появилось окно «Сервисы»: там клиенты смогут записаться к врачу, заказать еду на дом, забронировать столик в ресторане, вызвать такси и т. д. По тому же принципу работают китайские Alipay и WeChat – эти приложения позволяют без перехода на сторонние сайты заказать еду, бронировать столики в ресторанах, покупать билеты и путевки, брать напрокат велосипед.