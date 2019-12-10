«Тинькофф» поставил «шах и мат» Сбербанку, «Яндексу» и Mail.ru Group
Банк «Тинькофф» объявил о запуске обновлённого приложения, в котором появится окно «Сервисы». В официальном релизе, опубликованном на сайте банка, «Тинькофф» подчеркнул отдельные буквы. Сложив их вместе, можно прочитать фразу «Шах и мат, Сбер, Яндекс и Мейл». Обновленная версия приложения «Тинькофф» стала доступна пользователям iOS 9 декабря. Для пользователей Android оно появится до Нового года.
Суперприложение – приложение, которое позволяет записаться к врачу, заказать еду на дом, забронировать столик в ресторане, вызвать такси, оформить кредит и т. д., не покидая экосистемы. Сбербанк совместно с Mail.ru Group, социальная сеть «Вконтаке» и компания «Яндекс» также, как и «Тинькофф», объявляли о планах по запуску суперприложения, в котором пользователи смогут получить финансовые и потребительские услуги. В понедельник представители этих компаний отказались от комментариев.
В «Тинькофф Банк» также отказались от комментариев.
Зампред правления Сбербанка Лев Хасис, выступая на пресс-завтраке 7 ноября, рассказал, что госбанк пока не планирует делать суперприложение как единую точку входа для всех сервисов. Однако, по данным «Спарк-Интерфакс», 26 ноября 2019 г. компания подала заявку на регистрацию товарного знака SuperApp. По словам представителя Сбербанка, он был зарегистрирован «на перспективу», а комментарии про релиз суперприложения Сбербанка он назвал «преждевременными».
Представитель Mail.ru Group оспаривает первенство «Тинькофф» Банка. Мобильное приложение социальной сети «Вконтакте», которая принадлежит Mail.ru Group, обладает всеми признаками суперприложения, уверен представитель компании: в открытую платформу VK Mini Apps интегрировано 11 000 проектов, платежная система VK Pay и площадка для электронной коммерции совместного предприятия «AliExpress Россия».