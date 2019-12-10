«Тинькофф» поставил «шах и мат» Сбербанку, «Яндексу» и Mail.ru Group

Суперприложение – приложение, которое позволяет записаться к врачу, заказать еду на дом, забронировать столик в ресторане, вызвать такси, оформить кредит и т. д., не покидая экосистемы. Сбербанк совместно с Mail.ru Group, социальная сеть «Вконтаке» и компания «Яндекс» также, как и «Тинькофф», объявляли о планах по запуску суперприложения, в котором пользователи смогут получить финансовые и потребительские услуги. В понедельник представители этих компаний отказались от комментариев.