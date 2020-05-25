Ростуризм не видит предпосылок для быстрого восстановления международного туризма

Об отсутствии предпосылок для разрешения выездного туризма также заявил и вице-премьер Дмитрий Чернышенко. «Для въезжающих правила будут оставаться жесткими, включая двухнедельную изоляцию за свой счет», — отметил он. По его словам, до 1 июня будут опубликованы рекомендации Роспотребнадзора о предоставлении туристических услуг внутри страны. «Сейчас количество завозных случаев стремится к нулю. Правительство не может допустить второй волны, но мы понимаем, что люди должны отдохнуть. В нашей стране есть все условия для этого», — считает Чернышенко.