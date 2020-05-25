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Ростуризм не видит предпосылок для быстрого восстановления международного туризма

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Руководитель Ростуризма Зарина Догузова не видит предпосылок для быстрого восстановления международного туризма. Об этом она заявила на брифинге о восстановлении туристической отрасли, который транслировал телеканал «Россия 24». По словам Догузовой, во многих странах ситуация с распространение коронавируса остается сложной. «Как реально будет складываться ситуация, не знает никто», — отметила она. Сейчас действия властей направлены на создание безопасных условий отдыха внутри страны, добавила Догузова.

Об отсутствии предпосылок для разрешения выездного туризма также заявил и вице-премьер Дмитрий Чернышенко. «Для въезжающих правила будут оставаться жесткими, включая двухнедельную изоляцию за свой счет», — отметил он. По его словам, до 1 июня будут опубликованы рекомендации Роспотребнадзора о предоставлении туристических услуг внутри страны. «Сейчас количество завозных случаев стремится к нулю. Правительство не может допустить второй волны, но мы понимаем, что люди должны отдохнуть. В нашей стране есть все условия для этого», — считает Чернышенко.

По его словам, из-за этого российский туризм недополучил 1,5 трлн руб. доходов. Российские санатории начнут принимать отдыхающих с 1 июля, добавил он.

Президент Владимир Путин 22 мая заявил, что осенью в России может быть зафиксирована вторая волна коронавируса. Ссылаясь на мнение экспертов, он сказал, что речь идет о возможном росте заболеваемости в октябре — ноябре. Путин призвал Минздрав быть готовым к распространению COVID-19.

Согласно последним данным оперативного штаба, всего в России зарегистрировано более 353 400 случаев заражения коронавирусом, из них 166 473 случаев приходится на Москву. За последние сутки прирост составил 8946 случая. За весь период зафиксировано 3633 летальных случаев, почти 119 000 человек выздоровели.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных