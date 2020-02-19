АТОР оценил потери турбизнеса из-за отсутствия китайских туристов

По данным Аналитической службы АТОР, в 2019 г. в низкий сезон – с января по май – в Россию через туроператоров приезжало около 40 000 китайских туристов в месяц. Ожидалось, что в 2020 г. эта цифра вырастет как минимум на 10% – до 45 000.