АТОР оценил потери турбизнеса из-за отсутствия китайских туристов
Российский туристический бизнес в связи с отсутствием туристов из Китая за февраль и март не досчитается 2,8 млрд руб., подсчитала Ассоциация туроператоров России (АТОР).
По данным Аналитической службы АТОР, в 2019 г. в низкий сезон – с января по май – в Россию через туроператоров приезжало около 40 000 китайских туристов в месяц. Ожидалось, что в 2020 г. эта цифра вырастет как минимум на 10% – до 45 000.
Таким образом, при средней стоимости тура (без учета авиаперевозок) в $500 на одного человека только в феврале российские туроператоры по въездному туризму потеряют как минимум 1,4 млрд руб. Такой же суммы они не досчитаются и в марте, отмечает АТОР.
Участники туррынка ожидают восстановления китайского турпотока не ранее конца апреля – начала мая. При негативном варианте развития событий китайские группы не вернутся в Россию и в летнем сезоне. В этом случае АТОР оценил потери въездного туризма (без учета трат китайских туристов во время тура и авиаперевозок) в 31,2 млрд руб.
При этом не исключено, что такая ситуация позволит «обелить» туристический рынок в России, отмечает АТОР. Опрошенные ассоциацией эксперты считают, что после восстановления турпотока из Китая 30–50% компаний и ИП, «заточенных» под прием китайцев по «серым» схемам, не смогут продолжить работу.
С 20 февраля в России начнет действовать временный запрет на въезд китайских граждан. Им будет разрешен только транзит через российские аэропорты. Мера вводится из-за вспышки коронавируса нового типа.