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Германия выкупит долю в Lufthansa в рамках господдержки компании

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Экономический стабилизационный фонд Германии (WSF) и авиакомпания Lufthansa договорились об условиях предоставления господдержки, сообщает компания. Пакет поддержки в 9 млрд евро будет выделен на условиях покупки 20% акций Lufthansa правительством Германии. Если другие акционеры попытаются приобрести контроль над Lufthansa, Германия доведет свою долю до блокирующего пакета (25% плюс 1 акция).

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Сделку должны одобрить наблюдательный совет и совет управляющих Lufthansa, а также Еврокомиссия. Если она будет одобрена, то правительство выкупит акции Lufthansa на сумму 300 млн евро по номинальной цене 2,56 евро за бумагу, компания будет выплачивать WSF дивиденды в 12%. 3 млрд евро будут выданы займом на три года, а 5,7 млн евро – в виде инвестиции с гарантированными дивидендами в 4% в 2020–2021 гг. с ростом до 9,5% к 2027 г. Если Lufthansa не выплатит дивиденды, то с 2024 г. Германия получит право конвертировать часть инвестиций в 5% акций компании.

До 1994 г. Lufthansa находилась под контролем государства. Компания заявила, что WSF планирует продать акции Lufthansa к концу 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных