Германия выкупит долю в Lufthansa в рамках господдержки компании

Сделку должны одобрить наблюдательный совет и совет управляющих Lufthansa, а также Еврокомиссия. Если она будет одобрена, то правительство выкупит акции Lufthansa на сумму 300 млн евро по номинальной цене 2,56 евро за бумагу, компания будет выплачивать WSF дивиденды в 12%. 3 млрд евро будут выданы займом на три года, а 5,7 млн евро – в виде инвестиции с гарантированными дивидендами в 4% в 2020–2021 гг. с ростом до 9,5% к 2027 г. Если Lufthansa не выплатит дивиденды, то с 2024 г. Германия получит право конвертировать часть инвестиций в 5% акций компании.