Надежды бизнеса на улучшение в Германии стали гораздо более радужными

Апрельское значение индекса Ifo оказалось худшим со времени объединения ФРГ и ГДР, майское – на втором месте, отмечает Карстен Бржески, главный экономист банка ING. «Сегодняшние данные по Ifo соответствуют поступающим в реальном времени сигналам о том, что экономическая и социальная активность начала быстро расти после первого этапа смягчения карантинных мер в конце апреля, – написал он в отчете. – Нижняя точка спада пройдена, и даже есть вероятность краткосрочного сильного восстановления в ближайшие месяцы. Однако, учитывая, что индекс Ifo находится около абсолютного минимума, и тот факт, что ущерб, нанесенные в последние два месяца, будет в дальнейшем сдерживать темпы роста, рассчитывать на V-образное восстановление не приходится».