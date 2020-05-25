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Надежды бизнеса на улучшение в Германии стали гораздо более радужными

Индекс бизнес-климата Ifo показал рекордный рост ожиданий
Михаил Оверченко
Посетители в Германии вернулись в бары, а футболисты – на поля /AFP

Индекс бизнес-климата, составляемый на основе опроса около 9000 немецких компаний мюнхенским Ifo Institute, показал значительное улучшение настроений в бизнес-среде. Хотя оценка текущей ситуации в мае даже немного ухудшилась по сравнению с апрелем, рекордный рост компоненты, отражающей ожидания, позволил совокупному индексу вырасти с 74,3 до 79,5 пункта.

Апрельское значение индекса Ifo оказалось худшим со времени объединения ФРГ и ГДР, майское – на втором месте, отмечает Карстен Бржески, главный экономист банка ING. «Сегодняшние данные по Ifo соответствуют поступающим в реальном времени сигналам о том, что экономическая и социальная активность начала быстро расти после первого этапа смягчения карантинных мер в конце апреля, – написал он в отчете. – Нижняя точка спада пройдена, и даже есть вероятность краткосрочного сильного восстановления в ближайшие месяцы. Однако, учитывая, что индекс Ifo находится около абсолютного минимума, и тот факт, что ущерб, нанесенные в последние два месяца, будет в дальнейшем сдерживать темпы роста, рассчитывать на V-образное восстановление не приходится».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных