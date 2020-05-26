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Власти Москвы приняли очередные меры поддержки бизнеса на 85 млрд рублей

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Правительство Москвы приняло три пакета мер поддержки бизнеса общей стоимостью 85 млрд руб., сообщил в своем блоге столичный градоначальник Сергей Собянин. В частности, были приняты следующие меры:

1. В перечень отраслей, пострадавших от пандемии, включены частные медицинские клиники. В качестве поддержки частной медицины было принято решение продлить до 31 декабря срок уплаты авансовых платежей за первый квартал 2020 г. по налогу на имущество и земельному налогу. Частные клиники, арендующие землю и помещения у города, освобождаются от арендной платы с 1 марта этого года и до окончания режима повышенной готовности.

2. Режим самоизоляции лишил киоски «Печать» самых верных клиентов – пожилых людей, многие из которых покупали любимую газету во время традиционной ежедневной прогулки. Исчезли туристы, в разы сократилось количество пассажиров наземного транспорта и метро, а значит катастрофически сократились продажи печатной продукции.

3. Правительство Москвы запустило программу пилотных тестирований. Несколько десятков московских университетов, отраслевых учреждений, коммерческих компаний и других площадок готовы предо­ставить свою инфраструктуру для пилотного тестирования инновационной продукции.

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Посредником между ними и инновационными компаниями выступит Агентство инноваций города Москвы. Подать заявку на участие в программе можно будет на сайте i.moscow.

Собянин также сообщил, что к середине мая ранее введенными мерами поддержки воспользовались уже 34 800 организаций, в которых работают более 750 000 человек. По программе льготного рефинансирования (компенсация 6% ставки) и кредитования (компенсация 8% ставки) малого и среднего бизнеса выданы кредиты на общую сумму 2,4 млрд руб. На рассмотрении находятся заявки еще на сумму 180 млрд руб.

В конце апреля Собянин сообщил, что правительство города приняло три пакета мер поддержки бизнеса на общую сумму 70 млрд руб. Из них около 23 млрд руб. – это субсидии и освобождение от платежей, более 22 млрд – отсрочки по платежам, еще порядка 20–30 млрд будет направленно на субсидирование процентной ставки по кредитам для малого бизнеса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных