Власти Москвы приняли очередные меры поддержки бизнеса на 85 млрд рублей

1. В перечень отраслей, пострадавших от пандемии, включены частные медицинские клиники. В качестве поддержки частной медицины было принято решение продлить до 31 декабря срок уплаты авансовых платежей за первый квартал 2020 г. по налогу на имущество и земельному налогу. Частные клиники, арендующие землю и помещения у города, освобождаются от арендной платы с 1 марта этого года и до окончания режима повышенной готовности.