Более половины компаний малого и среднего бизнеса боятся не пережить кризис

Малые и средние предприятия из перечня пострадавших от коронавируса отраслей получили отсрочку в уплате налогов (за исключением НДС) и по страховым взносам, в погашении кредитов и арендных платежей. Им также полностью спишут налоги, кроме НДС, и взносы за II квартал. На помощь малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей правительство выделило из резервного фонда более 81,1 млрд руб. Всего поддержка экономики оценивается правительством в 2,1 трлн руб.