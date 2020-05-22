Более половины компаний малого и среднего бизнеса боятся не пережить кризис
Большинство представителей малого и среднего бизнеса (62,2%) оценивают шансы выживания своей компании в 50% и ниже, пишет РБК со ссылкой на данные мониторинга бизнес-омбудсмена Бориса Титова от 19 мая, в котором участвовали 2055 компаний из всех регионов России. Более половина из них (53%) оценили свое положение как «кризис» или «катастрофа».
Уверены в том, что их компания продолжит работу, были всего 13,4% респондентов. Частично возобновили деятельность уже 32% предприятий, а деятельность 35,7% компаний по-прежнему остановлена, показал опрос.
Самой распространенной проблемой, с которой столкнулся малый и средний бизнес, стала невозможность платить зарплату работникам и налоги на оплату труда. 52,4% респондентов рассказали о таких трудностях. Еще 42,8% опрошенных сообщили о проблемах с оплатой аренды, 39,1% участников опроса пожаловались на систематические неплатежи со стороны контрагентов.
Меры поддержки бизнеса в период пандемии коронавируса со стороны правительства положительно оценили 6,6% опрошенных, еще 21,2% отнеслись к ним скорее положительно. Более половины респондентов (55,1%) оценили действия властей отрицательно или скорее отрицательно.
Малые и средние предприятия из перечня пострадавших от коронавируса отраслей получили отсрочку в уплате налогов (за исключением НДС) и по страховым взносам, в погашении кредитов и арендных платежей. Им также полностью спишут налоги, кроме НДС, и взносы за II квартал. На помощь малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей правительство выделило из резервного фонда более 81,1 млрд руб. Всего поддержка экономики оценивается правительством в 2,1 трлн руб.