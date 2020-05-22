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Более половины компаний малого и среднего бизнеса боятся не пережить кризис

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Большинство представителей малого и среднего бизнеса (62,2%) оценивают шансы выживания своей компании в 50% и ниже, пишет РБК со ссылкой на данные мониторинга бизнес-омбудсмена Бориса Титова от 19 мая, в котором участвовали 2055 компаний из всех регионов России. Более половина из них (53%) оценили свое положение как «кризис» или «катастрофа».

Уверены в том, что их компания продолжит работу, были всего 13,4% респондентов. Частично возобновили деятельность уже 32% предприятий, а деятельность 35,7% компаний по-прежнему остановлена, показал опрос.

Самой распространенной проблемой, с которой столкнулся малый и средний бизнес, стала невозможность платить зарплату работникам и налоги на оплату труда. 52,4% респондентов рассказали о таких трудностях. Еще 42,8% опрошенных сообщили о проблемах с оплатой аренды, 39,1% участников опроса пожаловались на систематические неплатежи со стороны контрагентов.

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Меры поддержки бизнеса в период пандемии коронавируса со стороны правительства положительно оценили 6,6% опрошенных, еще 21,2% отнеслись к ним скорее положительно. Более половины респондентов (55,1%) оценили действия властей отрицательно или скорее отрицательно.

Малые и средние предприятия из перечня пострадавших от коронавируса отраслей получили отсрочку в уплате налогов (за исключением НДС) и по страховым взносам, в погашении кредитов и арендных платежей. Им также полностью спишут налоги, кроме НДС, и взносы за II квартал. На помощь малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей правительство выделило из резервного фонда более 81,1 млрд руб. Всего поддержка экономики оценивается правительством в 2,1 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных