Экс-глава ВЭБа попросил отправить Дерипаску в тюрьму за неуважение к суду

Чернухин утверждает, что был партнером Дерипаски и владел 50% кипрской компании Navio Holdings, через которую контролировал «Трехгорную мануфактуру». Его доля была оформлена на его жену Лолиту Данилину, которая долгое время занималась операционным управлением компании. В 2010 г. Дерипаска якобы пообещал выкупить долю Чернухина в Navio за $100 млн, но так и не сделал этого. В этой связи Чернухин обратился в лондонский суд.