Экс-глава ВЭБа попросил отправить Дерипаску в тюрьму за неуважение к суду
Бывший глава Внешэкономбанка Владимир Чернухин попросил Высокий суд Лондона отправить миллиардера Олега Дерипаску в тюрьму за неуважение к суду, сообщает портал судебной информации Law360. Адвокаты Дерипаски назвали иск Чернухина «злоупотреблением процессом» и результатом «личной неприязни».
Адвокаты Чернухина утверждают, что Дерипаска нарушил приговор суда, который обязал его выплатить экс-главе ВЭБа $95,2 млн, когда вывел из юрисдикции английского суда акции компании En+ Group на сумму $236 млн, которые были обеспечением платежа. Защита Дерипаски утверждает, что Чернухин и его юристы знали о перерегистрации EN+ в Калининградской области и ничего не сделали, чтобы помешать этому.
В декабре 2017 г. Лондонский арбитраж обязал Дерипаску выплатить Чернухину $95,2 млн, признав последнего совладельцем компании «Трехгорная мануфактура», владеющей одноименным коммерческим комплексом в Пресненском районе Москвы. Миллиардер обжаловал это решение в Высоком суде и в феврале 2019 г. проиграл в споре с Чернухиным и там. Дерипаска тогда назвал выводы Высокого суда необъективными и несправедливыми и подал апелляцию. В феврале 2020 г. Апелляционный суд Лондона отказался ее удовлетворить и вынес решение по многолетней тяжбе в пользу Чернухина.
Чернухин утверждает, что был партнером Дерипаски и владел 50% кипрской компании Navio Holdings, через которую контролировал «Трехгорную мануфактуру». Его доля была оформлена на его жену Лолиту Данилину, которая долгое время занималась операционным управлением компании. В 2010 г. Дерипаска якобы пообещал выкупить долю Чернухина в Navio за $100 млн, но так и не сделал этого. В этой связи Чернухин обратился в лондонский суд.