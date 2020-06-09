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Экс-глава ВЭБа попросил отправить Дерипаску в тюрьму за неуважение к суду

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Бывший глава Внешэкономбанка Владимир Чернухин попросил Высокий суд Лондона отправить миллиардера Олега Дерипаску в тюрьму за неуважение к суду, сообщает портал судебной информации Law360. Адвокаты Дерипаски назвали иск Чернухина «злоупотреблением процессом» и результатом «личной неприязни».

Адвокаты Чернухина утверждают, что Дерипаска нарушил приговор суда, который обязал его выплатить экс-главе ВЭБа $95,2 млн, когда вывел из юрисдикции английского суда акции компании En+ Group на сумму $236 млн, которые были обеспечением платежа. Защита Дерипаски утверждает, что Чернухин и его юристы знали о перерегистрации EN+ в Калининградской области и ничего не сделали, чтобы помешать этому. 

В декабре 2017 г. Лондонский арбитраж обязал Дерипаску выплатить Чернухину $95,2 млн, признав последнего совладельцем компании «Трехгорная мануфактура», владеющей одноименным коммерческим комплексом в Пресненском районе Москвы. Миллиардер обжаловал это решение в Высоком суде и в феврале 2019 г. проиграл в споре с Чернухиным и там. Дерипаска тогда назвал выводы Высокого суда необъективными и несправедливыми и подал апелляцию. В феврале 2020 г. Апелляционный суд Лондона отказался ее удовлетворить и вынес решение по многолетней тяжбе в пользу Чернухина. 

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Чернухин утверждает, что был партнером Дерипаски и владел 50% кипрской компании Navio Holdings, через которую контролировал «Трехгорную мануфактуру». Его доля была оформлена на его жену Лолиту Данилину, которая долгое время занималась операционным управлением компании. В 2010 г. Дерипаска якобы пообещал выкупить долю Чернухина в Navio за $100 млн, но так и не сделал этого. В этой связи Чернухин обратился в лондонский суд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных