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Лондонский суд заморозил активы Дерипаски на $245 млн

Российский миллиардер Олег Дерипаска предоставил Высокому суду Лондона акции своих компаний стоимостью $245 млн в залог, чем гарантировал оплату судебных издержек и материальных претензий в случае проигрыша по делу «Трехгорной мануфактуры». Об этом говорится в материалах суда. Первыми на это обратили внимание «Открытые медиа».

Акции каких именно компаний предоставил Дерипаска суду – не указано. Представители миллиардера не ответили на запрос «Открытых медиа».

Дерипаска разбирается в суде с бывшим председателем Внешэкономбанка Владимиром Чернухиным и его гражданской женой Лолитой Данилиной. Предмет спора – «Трехгорная мануфактура» в Москве, где сейчас расположены офисы, рестораны, магазины и др.

В конце 2017 г. суд признал Чернухина совладельцем компании «Трехгорная мануфактура» и обязал Дерипаску выплатить ему $95,2 млн. Однако последний обжаловал решение.

Чернухин утверждает, что был партнером Дерипаски и владел 50% кипрской компании Navio Holdings, которой до сих пор принадлежит «Трехгорная мануфактура», писал Forbes. Доля Чернухина была оформлена на Данилину. Она долгое время занималась операционным управлением «Трехгорной мануфактуры». Потом отношения Чернухина с Дерипаской и Данилиной испортились, пишет Forbes. В 2010 г. Дерипаска якобы пообещал выкупить долю Чернухина в Navio за $100 млн, но так и не сделал этого, уточняет издание. Именно после этого Чернухин обратился в Международный арбитражный суд в Лондоне. Данилина также подала иск против Владимира Чернухина в Высокий суд Лондона. По данным Forbes, она пытается доказать, что была реальным акционером Navio, а не представляла интересы Чернухина. Судебные расходы ей оплачивает Дерипаска, писало издание со ссылкой на данные консалтингового агентства SC Strategy.

Дерипаска находится на 19-м месте в списке самых богатых бизнесменов России по версии Forbes. Издание оценивает состояние предпринимателя в $6,7 млрд. Среди компаний, которые контролирует Дерипаска, – En+, UC Rusal, «Базовый элемент», Группа ГАЗ, «Русские машины», агрохолдинг «Кубань».

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