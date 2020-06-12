Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Бизнес

Британские авиакомпании подали в суд на правительство из-за карантина

Ведомости

Авиакомпании British Airways, Ryanair и Easyjet подали в суд на британское правительство из-за требований к прибывающим в страну пассажирам соблюдать двухнедельный карантин, пишет Bloomberg. По мнению авиаперевозчиков, вступившие в силу 8 июня правила крайне негативно повлияют на туризм и экономику в целом, а также лишат работы тысячи людей. 

British Airways планировала возобновить 40% регулярных рейсов в июле, но карантинные ограничения вынуждают компанию продолжать терять $25 млн в день, заявил авиаперевозчик. Лоукостер EasyJet планирует возобновить некоторые регулярные рейсы с 15 июня, Ryanair собирается возобновить полеты с 1 июля.

Великобритания занимает пятое место в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом и второе — по числу умерших от COVID-19, по данным Университета Джонса Хопкинса. В стране выявили почти 293 000 заболевших, более 42 000 из них умерли. Это больше, чем в любой другой европейской стране.

Ранее по теме: Европейские страны планируют ослабить ограничения из-за эпидемии

Из-за снижения пассажиропотока, вызванного пандемией коронавируса, авиакомпании по всему миру понесли огромные потери. По прогнозу Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), чистые потери мировой авиатранспортной отрасли в 2020 г. составят $84,3 млрд, в 2021 г. отрасль потеряет еще $15,8 млрд.

Ранее по теме: Lufthansa может сократить до 26 000 сотрудников

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте
Информация о выходе печатной газеты «Ведомости»

Печатная газета «Ведомости» не будет выходить до 22 июня 2020 года из‑за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), введения в Москве режима повышенной готовности и ограничений, установленных Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12‑УМ.

Если у вас есть подписка на газету, вы сможете читать «Ведомости» на сайте без ограничений. Чтобы получить полный доступ к закрытым статьям, напишите нам: podpiska@vedomosti.ru. Укажите email для входа в личный кабинет на сайте и адрес доставки газеты.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных