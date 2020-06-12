Британские авиакомпании подали в суд на правительство из-за карантина
Авиакомпании British Airways, Ryanair и Easyjet подали в суд на британское правительство из-за требований к прибывающим в страну пассажирам соблюдать двухнедельный карантин, пишет Bloomberg. По мнению авиаперевозчиков, вступившие в силу 8 июня правила крайне негативно повлияют на туризм и экономику в целом, а также лишат работы тысячи людей.
British Airways планировала возобновить 40% регулярных рейсов в июле, но карантинные ограничения вынуждают компанию продолжать терять $25 млн в день, заявил авиаперевозчик. Лоукостер EasyJet планирует возобновить некоторые регулярные рейсы с 15 июня, Ryanair собирается возобновить полеты с 1 июля.
Великобритания занимает пятое место в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом и второе — по числу умерших от COVID-19, по данным Университета Джонса Хопкинса. В стране выявили почти 293 000 заболевших, более 42 000 из них умерли. Это больше, чем в любой другой европейской стране.
Из-за снижения пассажиропотока, вызванного пандемией коронавируса, авиакомпании по всему миру понесли огромные потери. По прогнозу Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), чистые потери мировой авиатранспортной отрасли в 2020 г. составят $84,3 млрд, в 2021 г. отрасль потеряет еще $15,8 млрд.