Британские авиакомпании подали в суд на правительство из-за карантина

Великобритания занимает пятое место в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом и второе — по числу умерших от COVID-19, по данным Университета Джонса Хопкинса. В стране выявили почти 293 000 заболевших, более 42 000 из них умерли. Это больше, чем в любой другой европейской стране.