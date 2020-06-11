Lufthansa может сократить до 26 000 сотрудников

Из-за пандемии коронавируса Lufthansa сократила более 90% полетов. К концу мая компания теряла около 1 млн евро в час. 25 мая Lufthansa заявила, что договорилась с Экономическим стабилизационным фондом Германии (WSF) об условиях господдержки перевозчика на 9 млрд евро. Они предусматривают, что WSF получит 20% акций Lufthansa, а в случае попытки поглощения компании сможет увеличить долю до 25% плюс 1 акция. Компания впервые с 1997 г. может стать частично государственной.