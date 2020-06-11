Lufthansa может сократить до 26 000 сотрудников
Авиаперевозчик Lufthansa объявил, что оценивает 22 000 позиций с полной занятостью как избыточные, из-за чего до 26 000 сотрудников компании могут потерять работу, передает Reuters. Ранее ожидалось, что компания уволит около 10 000 сотрудников, но на прошлой неделе руководство объявило о более существенном сокращении персонала и продаже активов.
Lufthansa сейчас пытается договориться с профсоюзами о способах сокращения расходов на персонал до внеочередного общего собрания акционеров 25 июня, на котором пройдет голосование о плане спасения компании. Одним из способов сокращения расходов может быть перевод сотрудников на неполный рабочий день.
Из-за пандемии коронавируса Lufthansa сократила более 90% полетов. К концу мая компания теряла около 1 млн евро в час. 25 мая Lufthansa заявила, что договорилась с Экономическим стабилизационным фондом Германии (WSF) об условиях господдержки перевозчика на 9 млрд евро. Они предусматривают, что WSF получит 20% акций Lufthansa, а в случае попытки поглощения компании сможет увеличить долю до 25% плюс 1 акция. Компания впервые с 1997 г. может стать частично государственной.