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Руководство Lufthansa рассмотрело возможность банкротства компании

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Наблюдательный совет Lufthansa рассматривает преимущества банкротства авиакомпании над получением государственной поддержки, сообщает немецкое издание Focus. В частности, это позволит отложить выплаты компенсаций за авиабилеты, а также облегчит процедуру сокращения и закрытия неприбыльных подразделений. Сейчас компания теряет в день около 1 млн евро в час. Такими темпами текущие денежные резервы Lufthansa будут израсходованы осенью, а компания сможет объявить о несостоятельности в 2021 г., утверждают источники Focus.

25 мая Lufthansa заявила, что договорилась с Экономическим стабилизационным фондом Германии (WSF) об условиях господдержки перевозчика на 9 млрд евро. Они предусматривают, что WSF получит 20% акций Lufthansa, а в случае попытки поглощения компании сможет увеличить долю до 25% плюс одной акции. План должен быть одобрен наблюдательным советом, советом управляющих и Еврокомиссией. Руководитель Ryanair Майкл О'Лири назвал планируемую поддержку не соответствующей законам Евросоюза и заявил, что компания будет подавать апелляцию, сообщает Reuters.

27 мая совет управляющих объявил, что пока не будет созывать общее собрание акционеров. Поводом стали условия, на которые намекает Еврокомиссия: они, по заявлению совета, ослабят позиции Lufthansa на домашних аэропортах Мюнхена и Франкфурта. Вместе с этим совет управляющих видит получение господдержки единственным способом сохранить платежеспособность Lufthansa.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных