Руководство Lufthansa рассмотрело возможность банкротства компании
Наблюдательный совет Lufthansa рассматривает преимущества банкротства авиакомпании над получением государственной поддержки, сообщает немецкое издание Focus. В частности, это позволит отложить выплаты компенсаций за авиабилеты, а также облегчит процедуру сокращения и закрытия неприбыльных подразделений. Сейчас компания теряет в день около 1 млн евро в час. Такими темпами текущие денежные резервы Lufthansa будут израсходованы осенью, а компания сможет объявить о несостоятельности в 2021 г., утверждают источники Focus.
25 мая Lufthansa заявила, что договорилась с Экономическим стабилизационным фондом Германии (WSF) об условиях господдержки перевозчика на 9 млрд евро. Они предусматривают, что WSF получит 20% акций Lufthansa, а в случае попытки поглощения компании сможет увеличить долю до 25% плюс одной акции. План должен быть одобрен наблюдательным советом, советом управляющих и Еврокомиссией. Руководитель Ryanair Майкл О'Лири назвал планируемую поддержку не соответствующей законам Евросоюза и заявил, что компания будет подавать апелляцию, сообщает Reuters.
27 мая совет управляющих объявил, что пока не будет созывать общее собрание акционеров. Поводом стали условия, на которые намекает Еврокомиссия: они, по заявлению совета, ослабят позиции Lufthansa на домашних аэропортах Мюнхена и Франкфурта. Вместе с этим совет управляющих видит получение господдержки единственным способом сохранить платежеспособность Lufthansa.