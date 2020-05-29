Руководство Lufthansa рассмотрело возможность банкротства компании

Наблюдательный совет Lufthansa рассматривает преимущества банкротства авиакомпании над получением государственной поддержки, сообщает немецкое издание Focus. В частности, это позволит отложить выплаты компенсаций за авиабилеты, а также облегчит процедуру сокращения и закрытия неприбыльных подразделений. Сейчас компания теряет в день около 1 млн евро в час. Такими темпами текущие денежные резервы Lufthansa будут израсходованы осенью, а компания сможет объявить о несостоятельности в 2021 г., утверждают источники Focus.