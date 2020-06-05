Lufthansa покинула топ-30 компаний на Франкфуртской бирже впервые за 32 года
В сообщении оператора биржи указывается, что изменения производятся «на основании правила быстрого выхода». Таким образом Lufthansa впервые за 32 года покинула топ-30 крупнейших акционерных компаний Германии и перешла во второй биржевой дивизион — для 60 компаний средней капитализации, которые входят в индекс MDAX. Lufthansa входила в DAX с момента создания индекса в 1988 г.
Авиакомпания понесла огромные убытки из-за сокращения пассажиропотока, обусловленного пандемией COVID-19, за которыми последовало и падение рыночной капитализации. Ранее руководство авиакомпании не исключало банкротства из-за понесенных финансовых потерь — Lufthansa завершила квартал с убытком €2,1 млрд. Компания, по ее собственным данным, теряет около €1 млн в час. Как писало со ссылкой на источники немецкое издание Focus, такими темпами текущие денежные резервы Lufthansa будут израсходованы осенью, а компания сможет объявить о несостоятельности в 2021 г.
25 мая правительство Германии согласовало с Lufthansa условия предоставления пакета помощи в размере €9 млрд из Экономическим стабилизационного фонда Германии (WSF). Они предусматривают, что WSF получит 20% акций Lufthansa, а в случае попытки поглощения компании сможет увеличить долю до 25% плюс 1 акция. Акционеры Lufthansa обсудят пакет помощи на внеочередном заседании 25 июня. Компания впервые с 1997 г. может стать частично государственной.