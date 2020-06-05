Lufthansa покинула топ-30 компаний на Франкфуртской бирже впервые за 32 года

Авиакомпания понесла огромные убытки из-за сокращения пассажиропотока, обусловленного пандемией COVID-19, за которыми последовало и падение рыночной капитализации. Ранее руководство авиакомпании не исключало банкротства из-за понесенных финансовых потерь — Lufthansa завершила квартал с убытком €2,1 млрд. Компания, по ее собственным данным, теряет около €1 млн в час. Как писало со ссылкой на источники немецкое издание Focus, такими темпами текущие денежные резервы Lufthansa будут израсходованы осенью, а компания сможет объявить о несостоятельности в 2021 г.