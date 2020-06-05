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Lufthansa покинула топ-30 компаний на Франкфуртской бирже впервые за 32 года

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Немецкая авиакомпания Lufthansa вышла из главного индекса Франкфуртской фондовой биржи DAX, говорится в материалах Deutsche Boerse AG, оператора фондовой площадки. Изменения в индексе начнут действовать с 22 июня.

В сообщении оператора биржи указывается, что изменения производятся «на основании правила быстрого выхода». Таким образом Lufthansa впервые за 32 года покинула топ-30 крупнейших акционерных компаний Германии и перешла во второй биржевой дивизион — для 60 компаний средней капитализации, которые входят в индекс MDAX. Lufthansa входила в DAX с момента создания индекса в 1988 г.

Авиакомпания понесла огромные убытки из-за сокращения пассажиропотока, обусловленного пандемией COVID-19, за которыми последовало и падение рыночной капитализации. Ранее руководство авиакомпании не исключало банкротства из-за понесенных финансовых потерь — Lufthansa завершила квартал с убытком €2,1 млрд. Компания, по ее собственным данным, теряет около €1 млн в час. Как писало со ссылкой на источники немецкое издание Focus, такими темпами текущие денежные резервы Lufthansa будут израсходованы осенью, а компания сможет объявить о несостоятельности в 2021 г.

25 мая правительство Германии согласовало с Lufthansa условия предоставления пакета помощи в размере €9 млрд из Экономическим стабилизационного фонда Германии (WSF). Они предусматривают, что WSF получит 20% акций Lufthansa, а в случае попытки поглощения компании сможет увеличить долю до 25% плюс 1 акция. Акционеры Lufthansa обсудят пакет помощи на внеочередном заседании 25 июня. Компания впервые с 1997 г. может стать частично государственной.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных