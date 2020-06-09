Генеральный директор IATA назвал 2020 год худшим в истории авиации
Чистые потери мировой авиатранспортной отрасли в 2020 г. оцениваются в $84,3 млрд, в 2021 г. отрасль потеряет еще $15,8 млрд, указано в прогнозе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Причина рекордных убытков – в распространении коронавируса, которое не только приведет к падению мирового ВВП, но и усугубит негативный эффект от торговой войны США и Китая. «В финансовом плане 2020 год станет худшим за всю историю авиации», – передает Reuters слова генерального директора IATA Александра де Юниака.
По прогнозам IATA, авиатранспортный сектор Европы потеряет в 2020 г. $21,5 млрд, наибольшие годовые потери в $29 млрд испытают компании Азиатско-Тихоокеанского региона. В следующем году ассоциация ожидает роста мирового пассажиропотока на 55%, однако он все равно будет на 29% ниже уровня 2019 г. При этом стоимость авиаперелетов для пассажиров упадет за счет скидок авиакомпаний. Средняя стоимость билета в оба конца без учета налогов и сборов составит $254, это на 68% ниже, чем в 1998 г., с поправкой на инфляцию, оценивают в IATA.
Де Юниак предостерег от введения мер, которые оттолкнут пассажиров от путешествий. По его словам, меры безопасности, которые применяются на борту самолетов, «должны дать правительствам уверенность в открытии границ без введения карантинных мер».