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Генеральный директор IATA назвал 2020 год худшим в истории авиации

Ведомости

Чистые потери мировой авиатранспортной отрасли в 2020 г. оцениваются в $84,3 млрд, в 2021 г. отрасль потеряет еще $15,8 млрд, указано в прогнозе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Причина рекордных убытков – в распространении коронавируса, которое не только приведет к падению мирового ВВП, но и усугубит негативный эффект от торговой войны США и Китая. «В финансовом плане 2020 год станет худшим за всю историю авиации», – передает Reuters слова генерального директора IATA Александра де Юниака.

По прогнозам IATA, авиатранспортный сектор Европы потеряет в 2020 г. $21,5 млрд, наибольшие годовые потери в $29 млрд испытают компании Азиатско-Тихоокеанского региона. В следующем году ассоциация ожидает роста мирового пассажиропотока на 55%, однако он все равно будет на 29% ниже уровня 2019 г. При этом стоимость авиаперелетов для пассажиров упадет за счет скидок авиакомпаний. Средняя стоимость билета в оба конца без учета налогов и сборов составит $254, это на 68% ниже, чем в 1998 г., с поправкой на инфляцию, оценивают в IATA.

Де Юниак предостерег от введения мер, которые оттолкнут пассажиров от путешествий. По его словам, меры безопасности, которые применяются на борту самолетов, «должны дать правительствам уверенность в открытии границ без введения карантинных мер».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных