Генеральный директор IATA назвал 2020 год худшим в истории авиации

По прогнозам IATA, авиатранспортный сектор Европы потеряет в 2020 г. $21,5 млрд, наибольшие годовые потери в $29 млрд испытают компании Азиатско-Тихоокеанского региона. В следующем году ассоциация ожидает роста мирового пассажиропотока на 55%, однако он все равно будет на 29% ниже уровня 2019 г. При этом стоимость авиаперелетов для пассажиров упадет за счет скидок авиакомпаний. Средняя стоимость билета в оба конца без учета налогов и сборов составит $254, это на 68% ниже, чем в 1998 г., с поправкой на инфляцию, оценивают в IATA.