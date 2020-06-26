Platts и Argus запускают новые бенчмарки для американской нефти

Как отмечает Reuters, оба агентства борются за первенство в оценивании 3 млн баррелей нефти, поставляемой на мировые рынки с побережья Мексиканского залива. До сих пор цены на эту нефть были привязаны к эталону WTI, отражающему нефть Западного Техаса, которая поставляется в Кушинг (штат Оклахома). Марки нефти, поставляемые из Персидского залива, котируются при этом как премия или скидка к WTI, которая хранится на нефтяных терминалах в Кушинге, отмечает агентство. Нефтедобывающая промышленность в значительной степени зависит от ежедневных оценок цен на нефть от Platts и Argus для покупки и продажи ее в различных регионах. Агентства по ценообразованию используют различные методологии, отмечает Reuters. Европейская бенчмарка Platts ориентирована на Brent, нефть Северного моря, и используется для оценки более половины мировых физических торгов сырой нефтью. Бенчмарка American Gulf Coast Select, или AGS от Platt — эталонный показатель для экспорта США.