Platts и Argus запускают новые бенчмарки для американской нефти
Агентства по ценообразованию на нефть Platts и Argus запускают новые бенчмарки для нефти, добываемой в США. Новые эталонные оценки начнут действовать с 26 июня, сообщает Reuters со ссылкой на заявления обоих агентств, сделанные в четверг, 25 июня.
Как отмечает Reuters, оба агентства борются за первенство в оценивании 3 млн баррелей нефти, поставляемой на мировые рынки с побережья Мексиканского залива. До сих пор цены на эту нефть были привязаны к эталону WTI, отражающему нефть Западного Техаса, которая поставляется в Кушинг (штат Оклахома). Марки нефти, поставляемые из Персидского залива, котируются при этом как премия или скидка к WTI, которая хранится на нефтяных терминалах в Кушинге, отмечает агентство. Нефтедобывающая промышленность в значительной степени зависит от ежедневных оценок цен на нефть от Platts и Argus для покупки и продажи ее в различных регионах. Агентства по ценообразованию используют различные методологии, отмечает Reuters. Европейская бенчмарка Platts ориентирована на Brent, нефть Северного моря, и используется для оценки более половины мировых физических торгов сырой нефтью. Бенчмарка American Gulf Coast Select, или AGS от Platt — эталонный показатель для экспорта США.
Котировка Argus будет охватывать нефть, добываемую в семи местах Мексиканского залива, включая Восточный Хьюстонский терминал Magellan Midstream Partners, три терминала, принадлежащих партнерам Enterprise Products, и морские точки добычи в Хьюстоне, Сибруке и Техас-Сити. «Трейдеры теперь будут иметь возможность выбора новой бенчмарки, которая будет представлять всю совокупность рынка побережья Мексиканского залива», — отметил глава американского подразделения Argus Media Эван Крейк. Он добавил, что в дальнейшем охват будет расширяться, к нему прибавятся терминалы в Корпус-Кристи и Недерленде (штат Техас). Новая оценка Platts будет отражать нефть, поставляемую из Пермского бассейна в Западном Техасе и Нью-Мексико. По словам редакционного директора S&P Global Platts Ричарда Сванна, экономика сырой нефти на этом рынке сейчас не представлена на торгах. «Участники рынка призвали к эталонному показателю, который правильно отражает ядро физического рынка на побережье Мексиканского залива, а не не имеющее выхода к морю финансовое значение», — объяснил Сванн необходимость новой бенчмарки.
Значение Кушинга для рыночных цен ослабело за последнее десятилетие после того, как начался бум сланцевой нефтедобычи, а Вашингтон снял запрет на экспорт нефти из США в 2015 г. 20 апреля фьючерсы на нефть марки WTI рухнули до минус $40 за баррель. Причиной падения стал рухнувший на треть из-за пандемии коронавируса спрос на нефть в мире и неспособность держателей фьючерсов продать и хранить нефть до истечения срока действия контракта.