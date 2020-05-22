Нефтехранилища пока справились с нефтью

Нефтехранилища пока справились с нефтьюКлючевые экономики мира начали выходить из кризиса
День 19 мая ожидался некоторыми профессионалами нефтяного рынка с большим напряжением: наступал срок закрытия июньских фьючерсов на нефть сорта WTI на Нью-Йоркской товарной бирже. Майские, закрывшиеся 21 апреля, наделали немыслимого шума: котировки накануне закрытия ушли в глубокий минус впервые в истории инструмента. Момент важнейший для всех, кто следит за влиянием пандемии коронавируса на мировую энергетику, обвальным падением спроса на нефть, угрозой переполнения нефтехранилищ и вынужденным беспрецедентным сокращением добычи.
Риск повторения апрельских событий и нового ухода нефтяных цен в отрицательную зону существовал.
По данным апрельского обзора мирового нефтяного рынка Международного энергетического агентства, заполнение мировых резервуаров нефти находилось в границах их рабочей емкости: 80% номинального объема плюс-минус 5 процентных пунктов, но за один апрель показатель вырос на 10 п. п. до 79% (хотя, по некоторым оценкам, ситуация была еще жестче и уже в марте заполнение нефтехранилищ, по данным Rystad Energy, составило 76%). В мае рост продолжится, но медленней – до 83%; в июне, как ожидается, показатель достигнет максимума для рабочего режима хранения – 85%.