Гинер пытается получить контроль над страховщиком «Капитал Life»
Компания «Союз», подконтрольная президенту футбольного клуба ЦСКА Евгению Гинеру, обратилась в Федеральную антимонопольную службу с ходатайством о получении предварительного согласия на приобретение прав, позволяющих определять условия работы компаний-страховщиков «Капитал Life» ‒ ООО «Капитал МС» и ООО «Капитал лайф страхование жизни», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение ведомства.
Сейчас 90,1% (3,7 млрд руб.) в уставном капитале «Капитал лайф страхование жизни» принадлежит «Лайф инвесту», подконтрольному Алхасу Сангулии. Остальная доля ‒ 9,9% (405,9 млн руб.) уставного капитала компании ‒ принадлежит Гинеру, он, в свою очередь, является президентом страховой компании через «Союз», следует из данных «СПАРК-Интерфакса». В «Капитал МС» «Союзу» принадлежит 9,9%. Остальные 90,1% принадлежат «Мед-инвесту».
Эти ходатайства ‒ часть разбирательства по делу о товарных знаках «Росгосстраха», которое длится с июня 2018 г. «Капитал лайф страхование жизни» до осени 2018 г. называлась «РГС жизнь» и принадлежала бывшему собственнику РГС Данилу Хачатурову. Она не вошла в сделку по передаче РГС группе «Открытие» Вадима Беляева – Хачатуров незадолго до нее продал «РГС жизнь» своему другу Алхасу Сангулии. Вскоре после объединения РГС и «Открытия» ЦБ забрал банк на санацию, а ее владельцем себя объявил Гинер.
В декабре 2019 г. председатель правления банка «Открытие» и совета директоров «Росгосстраха» (РГС) Михаил Задорнов в интервью «Ведомостям» заявил, что отказывается считать Гинера владельцем «Капитал лайф».