Гинер пытается получить контроль над страховщиком «Капитал Life»

Эти ходатайства ‒ часть разбирательства по делу о товарных знаках «Росгосстраха», которое длится с июня 2018 г. «Капитал лайф страхование жизни» до осени 2018 г. называлась «РГС жизнь» и принадлежала бывшему собственнику РГС Данилу Хачатурову. Она не вошла в сделку по передаче РГС группе «Открытие» Вадима Беляева – Хачатуров незадолго до нее продал «РГС жизнь» своему другу Алхасу Сангулии. Вскоре после объединения РГС и «Открытия» ЦБ забрал банк на санацию, а ее владельцем себя объявил Гинер.