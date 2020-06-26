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Гинер пытается получить контроль над страховщиком «Капитал Life»

Ведомости

Компания «Союз», подконтрольная президенту футбольного клуба ЦСКА Евгению Гинеру, обратилась в Федеральную антимонопольную службу с ходатайством о получении предварительного согласия на приобретение прав, позволяющих определять условия работы компаний-страховщиков «Капитал Life» ‒ ООО «Капитал МС» и ООО «Капитал лайф страхование жизни», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение ведомства.

Сейчас 90,1% (3,7 млрд руб.) в уставном капитале «Капитал лайф страхование жизни» принадлежит «Лайф инвесту», подконтрольному Алхасу Сангулии. Остальная доля ‒ 9,9% (405,9 млн руб.) уставного капитала компании ‒ принадлежит Гинеру, он, в свою очередь, является президентом страховой компании через «Союз», следует из данных «СПАРК-Интерфакса». В «Капитал МС» «Союзу» принадлежит 9,9%. Остальные 90,1% принадлежат «Мед-инвесту».

Эти ходатайства ‒ часть разбирательства по делу о товарных знаках «Росгосстраха», которое длится с июня 2018 г. «Капитал лайф страхование жизни» до осени 2018 г. называлась «РГС жизнь» и принадлежала бывшему собственнику РГС Данилу Хачатурову. Она не вошла в сделку по передаче РГС группе «Открытие» Вадима Беляева – Хачатуров незадолго до нее продал «РГС жизнь» своему другу Алхасу Сангулии. Вскоре после объединения РГС и «Открытия» ЦБ забрал банк на санацию, а ее владельцем себя объявил Гинер.

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В декабре 2019 г. председатель правления банка «Открытие» и совета директоров «Росгосстраха» (РГС) Михаил Задорнов в интервью «Ведомостям» заявил, что отказывается считать Гинера владельцем «Капитал лайф».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных