Задорнов отказался верить Гинеру

Эта компания раньше называлась «РГС жизнь» и принадлежала бывшему собственнику РГС Данилу Хачатурову. Она не вошла в сделку по передаче РГС группе «Открытие» Вадима Беляева – Хачатуров незадолго до нее продал «РГС жизнь» своему другу Алхасу Сангулии. Вскоре после объединения РГС и «Открытия» ЦБ забрал банк на санацию. Президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер появился в этой истории неожиданно: в апреле 2018 г. он объявил себя президентом и хозяином «РГС жизни». Он объяснял, что права собственности на «РГС жизнь» получил еще в конце 2015 г. по английскому праву, а в 2018 г. начал оформлять собственность на компанию по российскому законодательству.