Роспотребнадзор отменил справки об отсутствии коронавируса для санаториев

Заселяться в номер теперь можно не только по одному человеку, но и по два, даже если это не члены одной семьи. Семьям, в свою очередь, разрешили жить в одном номере в любом количестве. Также Роспотребнадзор разрешил групповые процедуры, но с соблюдением дистанции.