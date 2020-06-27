Роспотребнадзор отменил справки об отсутствии коронавируса для санаториев
Роспотребнадзор отменил требование заселять в санатории только тех туристов, которые за два дня до приезда получили отрицательный тест на коронавирус. Теперь вместо справки отдыхающие должны показать справку об отсутствии контакта с зараженными в течение 14 дней до заезда. Документ должен быть выдан медицинской организацией не позднее, чем за три дня до даты въезда, говорится в рекомендациях ведомства.
Заселяться в номер теперь можно не только по одному человеку, но и по два, даже если это не члены одной семьи. Семьям, в свою очередь, разрешили жить в одном номере в любом количестве. Также Роспотребнадзор разрешил групповые процедуры, но с соблюдением дистанции.