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Роспотребнадзор отменил справки об отсутствии коронавируса для санаториев

Ведомости

Роспотребнадзор отменил требование заселять в санатории только тех туристов, которые за два дня до приезда получили отрицательный тест на коронавирус. Теперь вместо справки отдыхающие должны показать справку об отсутствии контакта с зараженными в течение 14 дней до заезда. Документ должен быть выдан медицинской организацией не позднее, чем за три дня до даты въезда, говорится в рекомендациях ведомства.

Заселяться в номер теперь можно не только по одному человеку, но и по два, даже если это не члены одной семьи. Семьям, в свою очередь, разрешили жить в одном номере в любом количестве. Также Роспотребнадзор разрешил групповые процедуры, но с соблюдением дистанции.

Ранее руководитель Ростуризма Зарина Догузова говорила, что рассчитывает на отмену справок об отсутствии COVID-19 с 1 июля, писал ТАСС. О необходимости справок об отсутствии коронавируса для заезда в санаторий Роспотребнадзор объявил в конце мая.

Ранее по теме: Как санатории выживают без гостей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных