Роспотребнадзор порекомендовал санаториям требовать у гостей тест на коронавирус
Роспотребнадзор обновил рекомендации для санаториев и курортов по возвращению к работе, текст опубликован на сайте ведомства. В них предписывается заселять только тех туристов, которые за два дня до отъезда в санаторий получили отрицательный тест на коронавирус. Также у санаториев должна быть информация о том, что гость не контактировал с вероятными больными на протяжении 14 дней до отъезда.
Отдыхающие в санаториях должны носить маски в закрытых помещениях, при этом заведение должно продавать их на своей территории, указано в рекомендациях. В столовых, на пляжах и у стойки регистрации должны соблюдаться принципы социального дистанцирования: в частности, за один столик может сесть максимум одна семья. Перед заселением, а также как минимум раз в день, гостям должны измерять температуру. Если у отдыхающих будут замечены симптомы ОРВИ, их нужно будет незамедлительно изолировать, отметило ведомство.
Первый вариант рекомендаций для гостиничного бизнеса Роспотребнадзор подготовил в конце апреля. Некоторые из них — в частности, рекомендации убрать из номеров ковры и обои — противоречили требованиям к гостиницам, утверждала в начале мая депутат Госдумы, руководитель рабочей группы по поддержке санаторно-курортной отрасли Светлана Бессараб. В новой редакции таких рекомендаций нет.
В России до 1 июня прекращено бронирование мест в пансионатах, домах отдыха, санаториях и расположенных на курортах гостиницах. Тем, кто заселился до 28 марта, разрешено было остаться до окончания путевки. Санатории Краснодарского края с июля возобновят работу, объявил 12 мая губернатор Вениамин Кондратьев. При этом открыться смогут только те санатории, у которых есть медицинская лицензия.