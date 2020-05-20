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Роспотребнадзор порекомендовал санаториям требовать у гостей тест на коронавирус

Ведомости

Роспотребнадзор обновил рекомендации для санаториев и курортов по возвращению к работе, текст опубликован на сайте ведомства. В них предписывается заселять только тех туристов, которые за два дня до отъезда в санаторий получили отрицательный тест на коронавирус. Также у санаториев должна быть информация о том, что гость не контактировал с вероятными больными на протяжении 14 дней до отъезда.

Отдыхающие в санаториях должны носить маски в закрытых помещениях, при этом заведение должно продавать их на своей территории, указано в рекомендациях. В столовых, на пляжах и у стойки регистрации должны соблюдаться принципы социального дистанцирования: в частности, за один столик может сесть максимум одна семья. Перед заселением, а также как минимум раз в день, гостям должны измерять температуру. Если у отдыхающих будут замечены симптомы ОРВИ, их нужно будет незамедлительно изолировать, отметило ведомство.

Первый вариант рекомендаций для гостиничного бизнеса Роспотребнадзор подготовил в конце апреля. Некоторые из них — в частности, рекомендации убрать из номеров ковры и обои — противоречили требованиям к гостиницам, утверждала в начале мая депутат Госдумы, руководитель рабочей группы по поддержке санаторно-курортной отрасли Светлана Бессараб. В новой редакции таких рекомендаций нет.

В России до 1 июня прекращено бронирование мест в пансионатах, домах отдыха, санаториях и расположенных на курортах гостиницах. Тем, кто заселился до 28 марта, разрешено было остаться до окончания путевки. Санатории Краснодарского края с июля возобновят работу, объявил 12 мая губернатор Вениамин Кондратьев. При этом открыться смогут только те санатории, у которых есть медицинская лицензия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных