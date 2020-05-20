Роспотребнадзор порекомендовал санаториям требовать у гостей тест на коронавирус

Отдыхающие в санаториях должны носить маски в закрытых помещениях, при этом заведение должно продавать их на своей территории, указано в рекомендациях. В столовых, на пляжах и у стойки регистрации должны соблюдаться принципы социального дистанцирования: в частности, за один столик может сесть максимум одна семья. Перед заселением, а также как минимум раз в день, гостям должны измерять температуру. Если у отдыхающих будут замечены симптомы ОРВИ, их нужно будет незамедлительно изолировать, отметило ведомство.