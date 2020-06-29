Лукашенко рассказал о выводе $640 млн Белгазпромбанком в Латвию

12 июня в Белгазпромбанке прошел обыск, были возбуждены уголовные дела в отношении ряда бывших и действующих сотрудников банка и задержаны 15 человек, в том числе несколько топ-менеджеров. В совместном заявлении «Газпрома» и Газпромбанка, которым принадлежит по 49,8% акций Белгазпромбанка, задержания назвали противозаконными и заявили о планах добиваться защиты своих прав и законных интересов всеми доступными правовыми средствами. 19 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о предотвращении плана, целью которого было приведение страны «к некоему майдану». За день до этого был задержан бывший председатель правления Белгазпромбанка и претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико. Его задержали по подозрению в организации преступной схемы, заявлял председатель Комитета госконтроля Белоруссии Иван Тертель. Сам Бабарико говорил о политической сути расследования вокруг банка. На совещании Лукашенко призвал не делать героев из «ворюг» и «обуржуевшихся банкиров» Белгазпромбанка и сказал, что «узниками совести они не станут».