Лукашенко рассказал о выводе $640 млн Белгазпромбанком в Латвию
Российские власти поняли причины, по которым в Белоруссии начали расследование в отношении Белгазпромбанка. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко на встрече с представителями Минской области.
Он рассказал, что во время Парада Победы 24 июня в Москве «заметил, что они это увидели и поняли». «Когда мы этот газпромовский банк прихлопнули, они все поняли. Все страдают: «Ах, Лукашенко посадил». А мы никого туда не звали. Мы действуем по закону, как это было всегда. А как иначе: 640 миллионов долларов через банк отмыли и в Латвию перечислили. Американцы этот банк накрыли – отмывание денег», – цитирует слова Лукашенко TUT.BY.
Президент Белоруссии объяснил, почему следственные действия начались только в июне, тем, что с декабря 2019 г., когда стало известно об отмывании денег, шел сбор доказательств. «Два с половиной года нам не давали эти данные. Я говорю, если бы американцы не надавили на латвийский банк в прошлом году – сейчас идет там следствие – вряд ли бы дали эту информацию. И самое главное, вот эти мешки черных денег и картины – их начали готовить к вывозу из Беларуси», – рассказал он. «Мы должны были пресечь эту акцию, поэтому в это время и пришлось осуществлять эти мероприятия», – резюмировал Лукашенко.
12 июня в Белгазпромбанке прошел обыск, были возбуждены уголовные дела в отношении ряда бывших и действующих сотрудников банка и задержаны 15 человек, в том числе несколько топ-менеджеров. В совместном заявлении «Газпрома» и Газпромбанка, которым принадлежит по 49,8% акций Белгазпромбанка, задержания назвали противозаконными и заявили о планах добиваться защиты своих прав и законных интересов всеми доступными правовыми средствами. 19 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о предотвращении плана, целью которого было приведение страны «к некоему майдану». За день до этого был задержан бывший председатель правления Белгазпромбанка и претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико. Его задержали по подозрению в организации преступной схемы, заявлял председатель Комитета госконтроля Белоруссии Иван Тертель. Сам Бабарико говорил о политической сути расследования вокруг банка. На совещании Лукашенко призвал не делать героев из «ворюг» и «обуржуевшихся банкиров» Белгазпромбанка и сказал, что «узниками совести они не станут».