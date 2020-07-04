Finnair отменила рейсы в Москву в августе

Сейчас забронировать билеты можно только с 1 сентября. При этом в системе бронирования Finnair остаются доступными для бронирования рейсы, выполняемые компанией в августе совместно с «Аэрофлотом» в Москву. Согласно данным на сайте Finnair, в августе авиаперевозчик собирается выполнить только один рейс в Россию ‒ в Санкт-Петербург.