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Finnair отменила рейсы в Москву в августе

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Финская авиакомпания Finnair отменила рейсы в Москву в августе. Таковы данные системы бронирования компании.

Сейчас забронировать билеты можно только с 1 сентября. При этом в системе бронирования Finnair остаются доступными для бронирования рейсы, выполняемые компанией в августе совместно с «Аэрофлотом» в Москву. Согласно данным на сайте Finnair, в августе авиаперевозчик собирается выполнить только один рейс в Россию ‒ в Санкт-Петербург.

В мае Finnair перевезла на 97,9% пассажиров меньше, чем за аналогичный период прошлого года, из-за ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса. Finnair рассчитывает вернуться к объему пассажироперевозок 2019 г. только через два-три года. В минувшем году компания перевезла 14,7 млн пассажиров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных