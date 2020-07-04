Finnair отменила рейсы в Москву в августе
Финская авиакомпания Finnair отменила рейсы в Москву в августе. Таковы данные системы бронирования компании.
Сейчас забронировать билеты можно только с 1 сентября. При этом в системе бронирования Finnair остаются доступными для бронирования рейсы, выполняемые компанией в августе совместно с «Аэрофлотом» в Москву. Согласно данным на сайте Finnair, в августе авиаперевозчик собирается выполнить только один рейс в Россию ‒ в Санкт-Петербург.
В мае Finnair перевезла на 97,9% пассажиров меньше, чем за аналогичный период прошлого года, из-за ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса. Finnair рассчитывает вернуться к объему пассажироперевозок 2019 г. только через два-три года. В минувшем году компания перевезла 14,7 млн пассажиров.