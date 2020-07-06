Дания разрешила достроить «Северный поток – 2» с помощью судов нового типа

Дания разрешила достроить «Северный поток – 2» с помощью судов нового типаПо оценкам экспертов, это хороший знак для России
Датское энергетическое агентство разрешило трубоукладочным судам с якорным позиционированием участвовать в строительстве газопровода «Северный поток – 2» в территориальных водах Дании, говорится в официальном сообщении ведомства. Таким образом, власти удовлетворили запрос «дочки» «Газпрома» Nord Stream 2 AG.
Речь идет о судах с якорным позиционированием вместо динамического. Оператор просил внести соответствующую поправку к полученному в ноябре 2019 г. разрешению на строительство. В сообщении регулятора говорится, что судно с якорным позиционированием уже использовалось при строительстве датского участка «Северного потока», а также «Северного потока – 2» в водах Германии.
В декабре 2019 г. президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 г., введя тем самым санкции против «Северного потока – 2» и «Турецкого потока». В результате швейцарская компания Allseas, занимающаяся укладкой «Северного потока – 2», объявила, что приостановила работы. Предполагается, что для достройки два дополнительных судна привлечет «Газпром». Для этого требовалось разрешение.
«С одной стороны, это серьезное событие, поскольку датчане не обязаны были этого делать. Безусловное право проводить работы имело только судно «Академик Черский», – сказал «Ведомостям» замдиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. Поэтому, по мнению эксперта, это хороший знак для перспектив проекта в целом – в том числе для ключевых участников, таких как Германия, Австрия и др. С другой, вероятность того, что «Фортуне» дадут это разрешение, изначально была очень высока, отметил он.
Фролов добавил, что влияние «Северного потока – 2» на саму Данию незначительно: «Страна потребляет относительно немного голубого топлива, а к 2022 г. датчане намерены восстановить добычу на собственном месторождении».