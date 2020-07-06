Дания разрешила достроить «Северный поток – 2» с помощью судов нового типа

«С одной стороны, это серьезное событие, поскольку датчане не обязаны были этого делать. Безусловное право проводить работы имело только судно «Академик Черский», – сказал «Ведомостям» замдиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. Поэтому, по мнению эксперта, это хороший знак для перспектив проекта в целом – в том числе для ключевых участников, таких как Германия, Австрия и др. С другой, вероятность того, что «Фортуне» дадут это разрешение, изначально была очень высока, отметил он.