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Дания разрешила достроить «Северный поток – 2» с помощью судов нового типа

По оценкам экспертов, это хороший знак для России
Ведомости
dpa / tass

Датское энергетическое агентство разрешило трубоукладочным судам с якорным позиционированием участвовать в строительстве газопровода «Северный поток – 2» в территориальных водах Дании, говорится в официальном сообщении ведомства. Таким образом, власти удовлетворили запрос «дочки» «Газпрома» Nord Stream 2 AG.

Речь идет о судах с якорным позиционированием вместо динамического. Оператор просил внести соответствующую поправку к полученному в ноябре 2019 г. разрешению на строительство. В сообщении регулятора говорится, что судно с якорным позиционированием уже использовалось при строительстве датского участка «Северного потока», а также «Северного потока – 2» в водах Германии.

В декабре 2019 г. президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 г., введя тем самым санкции против «Северного потока – 2» и «Турецкого потока». В результате швейцарская компания Allseas, занимающаяся укладкой «Северного потока – 2», объявила, что приостановила работы. Предполагается, что для достройки два дополнительных судна привлечет «Газпром». Для этого требовалось разрешение.

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«С одной стороны, это серьезное событие, поскольку датчане не обязаны были этого делать. Безусловное право проводить работы имело только судно «Академик Черский», – сказал «Ведомостям» замдиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. Поэтому, по мнению эксперта, это хороший знак для перспектив проекта в целом – в том числе для ключевых участников, таких как Германия, Австрия и др. С другой, вероятность того, что «Фортуне» дадут это разрешение, изначально была очень высока, отметил он.

Фролов добавил, что влияние «Северного потока – 2» на саму Данию незначительно: «Страна потребляет относительно немного голубого топлива, а к 2022 г. датчане намерены восстановить добычу на собственном месторождении».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных