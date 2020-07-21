«Магнит» запустит новую сеть магазинов-дискаунтеров «Моя цена»

ГК «Магнит» управляет одноименными магазинами у дома, супермаркетами, сетью магазинов бытовой химии и косметики «Магнит Косметик», а также аптеками. В первом квартале 2020 г. чистая розничная выручка ритейлера год к году выросла на 17,6% и составила 364,8 млрд руб. Чистая прибыль за тот же период увеличилась на 30,8% и составила 4,2 млрд руб. По состоянию на 30 марта 2020 г. сеть «Магнит» насчитывала 20 860 магазинов: 14 594 «магазина у дома», 472 супермаркета «Магнит Семейный» и 5 794 магазина-дрогери, расположенных в 3 718 населенных пунктах. Это второй по обороту продовольственный ритейлер в России. Первый — X5 Retail Group, развивает сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель». Лидер рынка ранее заявлял, что планирует протестировать формат «жесткого дискаунтера». В этих магазинах также будет сделан упор на большую долю собственных торговых марок. Первые точки откроются в ноябре 2020 г., решения о развитии новой сети компания примет в декабре 2021 г.