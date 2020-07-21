«Магнит» запустит новую сеть магазинов-дискаунтеров «Моя цена»
По словам Дюннинга, под пилоты переформатировали магазины «у дома» в Самаре, Камышине (Волгоградская область) и поселке Старая Кулатка (Ульяновская область). Эти торговые точки площадью до 300 кв. м и с ассортиментом около 2 тыс. товарных позиций находятся в спальных районах. Отличия магазинов «Моя цена» от формата «у дома» в том, что они не будут располагаться в шаговой доступности от жилья, будут работать с небольшим ассортиментом и ориентироваться на максимально низкие цены. Концепция новой сети предполагает радикальное сокращение расходов на сервис и капитальные вложения. Так, например, большинство товаров на полках будут размещаться в коробках. У тестовых торговых точек — минимализм в зонировании торговых площадей и только базовый набор оборудования.
«Вероятно, откроем еще три-четыре [точки] и попытаемся понять, сработает это или нет. Первое впечатление — да, на это есть спрос на рынке, но нужно проанализировать, сможем ли мы еще снизить цены на товары собственного производства и собственные торговые марки, а также будет ли готов российский покупатель их приобретать», — рассказал гендиректор «Магнита». Он добавил, что новый формат близок природе бизнеса «Магнита», с учетом «наличия собственных производств продуктов». Ритейлер располагает 11 пищевыми и четырьмя агропромышленными производствами. В ассортименте магазинов около 65% приходится на продукцию «первой цены» и более 18% — на собственную торговую марку. В сети «Моя цена» будут продаваться овощи, фрукты, бакалея, молочные товары, кондитерские изделия, детское питание, напитки, корма для домашних животных, бытовая химия и другое.
ГК «Магнит» управляет одноименными магазинами у дома, супермаркетами, сетью магазинов бытовой химии и косметики «Магнит Косметик», а также аптеками. В первом квартале 2020 г. чистая розничная выручка ритейлера год к году выросла на 17,6% и составила 364,8 млрд руб. Чистая прибыль за тот же период увеличилась на 30,8% и составила 4,2 млрд руб. По состоянию на 30 марта 2020 г. сеть «Магнит» насчитывала 20 860 магазинов: 14 594 «магазина у дома», 472 супермаркета «Магнит Семейный» и 5 794 магазина-дрогери, расположенных в 3 718 населенных пунктах. Это второй по обороту продовольственный ритейлер в России. Первый — X5 Retail Group, развивает сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель». Лидер рынка ранее заявлял, что планирует протестировать формат «жесткого дискаунтера». В этих магазинах также будет сделан упор на большую долю собственных торговых марок. Первые точки откроются в ноябре 2020 г., решения о развитии новой сети компания примет в декабре 2021 г.