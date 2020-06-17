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«Магнит» поищет инновации в стартапах

Ритейлер вложит в них до 50 млн рублей
Ксения Вирченко
Максим Стулов / Ведомости

Российский ритейлер «Магнит» совместно с фондом «Сколково» запустил акселератор по поиску и внедрению новых технологий – MGNTech. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель «Магнита» и подтвердил представитель фонда «Сколково».

Стартапы, которые будут участвовать в акселераторе MGNTech, представят совету директоров и сотрудникам бизнес-направлений «Магнита» пилотные проекты в нескольких сферах: финансовые технологии, биомедицина, беспилотное управление, анализ данных и др. «Магнит» инвестирует в проекты до 50 млн руб. до конца 2020 г.

Так «Магнит» сможет найти новые решения для улучшения бизнес-процессов, считает президент и гендиректор ритейлера Ян Дюннинг. По итогам внедрения проектов участников акселератора в работу «Магнита» компания планирует получить в 2021–2022 гг. суммарный экономический эффект не менее 1 млрд руб.

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В похожей программе уже участвует главный конкурент «Магнита» – крупнейший продовольственный ритейлер X5 Retail Group. В конце февраля он, «Билайн», группа «М.Видео–Эльдорадо» и Hoff создали альянс для поиска и внедрению инноваций – Retail Innovation Tech Alliance (RITA).

Акселератор, по словам представителя «Магнита», запущен в рамках стратегии цифровой трансформации, о которой ритейлер заявил в феврале 2020 г. Для ее ускорения в середине мая компания наняла новых топ-менеджеров во главе с бывшим исполнительным директором крупного онлайн-продавца одежды Lamoda Флорианом Янсеном.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных