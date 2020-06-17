«Магнит» поищет инновации в стартапах

Акселератор, по словам представителя «Магнита», запущен в рамках стратегии цифровой трансформации, о которой ритейлер заявил в феврале 2020 г. Для ее ускорения в середине мая компания наняла новых топ-менеджеров во главе с бывшим исполнительным директором крупного онлайн-продавца одежды Lamoda Флорианом Янсеном.