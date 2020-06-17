«Магнит» поищет инновации в стартапах

«Магнит» поищет инновации в стартапахРитейлер вложит в них до 50 млн рублей
Российский ритейлер «Магнит» совместно с фондом «Сколково» запустил акселератор по поиску и внедрению новых технологий – MGNTech. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель «Магнита» и подтвердил представитель фонда «Сколково».
Стартапы, которые будут участвовать в акселераторе MGNTech, представят совету директоров и сотрудникам бизнес-направлений «Магнита» пилотные проекты в нескольких сферах: финансовые технологии, биомедицина, беспилотное управление, анализ данных и др. «Магнит» инвестирует в проекты до 50 млн руб. до конца 2020 г.
Так «Магнит» сможет найти новые решения для улучшения бизнес-процессов, считает президент и гендиректор ритейлера Ян Дюннинг. По итогам внедрения проектов участников акселератора в работу «Магнита» компания планирует получить в 2021–2022 гг. суммарный экономический эффект не менее 1 млрд руб.
В похожей программе уже участвует главный конкурент «Магнита» – крупнейший продовольственный ритейлер X5 Retail Group. В конце февраля он, «Билайн», группа «М.Видео–Эльдорадо» и Hoff создали альянс для поиска и внедрению инноваций – Retail Innovation Tech Alliance (RITA).
Акселератор, по словам представителя «Магнита», запущен в рамках стратегии цифровой трансформации, о которой ритейлер заявил в феврале 2020 г. Для ее ускорения в середине мая компания наняла новых топ-менеджеров во главе с бывшим исполнительным директором крупного онлайн-продавца одежды Lamoda Флорианом Янсеном.