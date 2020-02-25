Владелец «Пятерочек», «Билайн», «М.видео» и Hoff будут вместе искать и внедрять инновации
Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group, «Билайн», группа «М.видео-Эльдорадо» и Hoff создали альянс по поиску и внедрению инноваций – Retail Innovation Tech Alliance (RITA). Об этом говорится в их совместном сообщении.
Альянс займется поиском новых технологических решений как на российском рынке, так и на крупнейших международных стартап-площадках.
Партнеры RITA будут искать технологические решения для различных сфер бизнеса: электронная коммерция, транспорт и логистика, потребительский опыт, качество товаров, операции в торговых точках, автоматизация процессов бэк-офиса, маркетинг, цифровые развлечения, интернет вещей и др.
Партнеры планируют финансировать проект на паритетных условиях. В управляющий комитет RITA войдет по одному представителю от каждой компании. Комитет будет определять стратегию развития альянса, утверждать бюджет, выбирать победителей совместных программ по поиску на рынке новых решений и технологий (скаутинг). Партнер для поиска стартапов в Европе – крупнейший международный акселератор Lafayette Plug&Play, в Израиле – Axis.