Владелец «Пятерочек», «Билайн», «М.видео» и Hoff будут вместе искать и внедрять инновации

Партнеры планируют финансировать проект на паритетных условиях. В управляющий комитет RITA войдет по одному представителю от каждой компании. Комитет будет определять стратегию развития альянса, утверждать бюджет, выбирать победителей совместных программ по поиску на рынке новых решений и технологий (скаутинг). Партнер для поиска стартапов в Европе – крупнейший международный акселератор Lafayette Plug&Play, в Израиле – Axis.