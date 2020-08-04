Booking уволит почти четверть персонала из-за пандемии

Как отмечает агентство, ранее о сокращении четверти персонала из-за пандемии сообщали сервисы Aibnb и TripAdvisor. Всего в Booking Holdings, в которую входят в том числе сервис онлайн-бронирования отелей Agoda.com, а также туристические поисковики Kayak и Momondo, работают около 26 000 сотрудников, из них порядка 17 500 ‒ в Booking.com. Штаб-квартира Booking Holdings, основанной в 1996 г., находится в городе Норуолк (штат Коннектикут).