Booking уволит почти четверть персонала из-за пандемии

Booking уволит почти четверть персонала из-за пандемииВ компании отметили, что COVID-19 нанес серьезный удар по всей индустрии туризма и гостиничного бизнеса
Сервис онлайн-бронирования отелей Booking, которым владеет американская компания Booking Holdings, сократит почти 25% персонала из-за снижения доходов на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление холдинга.
«25% сотрудников на Booking.com, крупнейшем предприятии компании, будут сокращены. Это около 4000 рабочих. Сокращения будут осуществляться во всем мире», ‒ пишет агентство. Исполнительный директор компании Гленн Форель добавил, что прошедшие пять месяцев стали «крупнейшим социально-экономическим кризисом в нашей жизни». Он отметил, что пандемия нанесла серьезный удар по всей индустрии туризма и гостиничного бизнеса.
Как отмечает агентство, ранее о сокращении четверти персонала из-за пандемии сообщали сервисы Aibnb и TripAdvisor. Всего в Booking Holdings, в которую входят в том числе сервис онлайн-бронирования отелей Agoda.com, а также туристические поисковики Kayak и Momondo, работают около 26 000 сотрудников, из них порядка 17 500 ‒ в Booking.com. Штаб-квартира Booking Holdings, основанной в 1996 г., находится в городе Норуолк (штат Коннектикут).
На прошлой неделе сервис бронирования Expedia Group Inc. сообщил о снижении выручки на 82% во II квартале, а генеральный директор Питер Керн заявил, что это, «вероятно, худший сценарий, который увидела отрасль в современной истории».