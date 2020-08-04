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Booking уволит почти четверть персонала из-за пандемии

В компании отметили, что COVID-19 нанес серьезный удар по всей индустрии туризма и гостиничного бизнеса
Татьяна Морозова
TASS

Сервис онлайн-бронирования отелей Booking, которым владеет американская компания Booking Holdings, сократит почти 25% персонала из-за снижения доходов на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление холдинга. 

«25% сотрудников на Booking.com, крупнейшем предприятии компании, будут сокращены. Это около 4000 рабочих. Сокращения будут осуществляться во всем мире», ‒ пишет агентство. Исполнительный директор компании Гленн Форель добавил, что прошедшие пять месяцев стали «крупнейшим социально-экономическим кризисом в нашей жизни». Он отметил, что пандемия нанесла серьезный удар по всей индустрии туризма и гостиничного бизнеса.

Как отмечает агентство, ранее о сокращении четверти персонала из-за пандемии сообщали сервисы Aibnb и TripAdvisor. Всего в Booking Holdings, в которую входят в том числе сервис онлайн-бронирования отелей Agoda.com, а также туристические поисковики Kayak и Momondo, работают около 26 000 сотрудников, из них порядка 17 500 ‒ в Booking.com. Штаб-квартира Booking Holdings, основанной в 1996 г., находится в городе Норуолк (штат Коннектикут).

Ранее по теме: Мировой туристический поток упал в 50 раз

На прошлой неделе сервис бронирования Expedia Group Inc. сообщил о снижении выручки на 82% во II квартале, а генеральный директор Питер Керн заявил, что это, «вероятно, худший сценарий, который увидела отрасль в современной истории».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных