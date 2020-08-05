Арендатор баржи «Фортуна» не станет достраивать «Северный поток -2»

«Межрегионтрубопроводстрой» (АО «МРТС») не принимает и не намерено принимать участие в выполнении работ по укладке газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море с использованием трубоукладочной баржи «Фортуна» или иным образом», — сообщил официальный представитель компании. Также в МРТС отметили, что компания никогда не являлась собственником баржи, а арендует ее по договору бербоут-чартера для использования в других проектах.