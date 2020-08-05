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Арендатор баржи «Фортуна» не станет достраивать «Северный поток -2»

Ведомости

Арендатор трубоукладочной баржи «Фортуна» не намерен участвовать в работах по укладке газопровода «Северный поток-2» в Балтийском море, сообщили «Ведомостям» в АО «Межрегионтрубопроводстрой», арендующем «Фортуну».

«Межрегионтрубопроводстрой» (АО «МРТС») не принимает и не намерено принимать участие в выполнении работ по укладке газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море с использованием трубоукладочной баржи «Фортуна» или иным образом», — сообщил официальный представитель компании. Также в МРТС отметили, что компания никогда не являлась собственником баржи, а арендует ее по договору бербоут-чартера для использования в других проектах.

6 июля DEA по запросу Nord Stream 2 AG дало разрешение на использование судов с якорным позиционированием на датском участке газопровода. Это является изменением условий, которые были зафиксированы в решении агентства от 30 октября 2019 г. Ранее в выданном Данией разрешении четко прописывалось использование судов только с динамической системой позиционирования, т. е. с геолокацией и автоматическим подруливанием.

Ранее по теме: Строительство «Северного потока ‒ 2» смогут возобновить после 3 августа

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных