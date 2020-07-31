Строительство «Северного потока — 2» смогут возобновить после 3 августа

Строительство «Северного потока — 2» смогут возобновить после 3 августаЭто станет возможным после истечения срока обжалования разрешения на использование судов с якорным позиционированием
Оператор строительства газопровода «Северный поток — 2» — компания Nord Stream 2 AG — сможет продолжить прокладку труб на незаконченном участке в Дании. Как сообщили ТАСС в Датском энергетическом агентстве (DEA), это станет возможным после 3 августа — сразу после истечения срока обжалования разрешения на использование судов с якорным позиционированием в Датском апелляционном совете по вопросам энергетики.
6 июля DEA по запросу Nord Stream 2 AG дало разрешение на использование судов с якорным позиционированием на датском участке газопровода. Это является изменением условий, которые были зафиксированы в решении агентства от 30 октября 2019 г. Ранее в выданном Данией разрешении четко прописывалось только использование судов с динамической системой позиционирования – т. е. с геолокацией и автоматическим подруливанием.
Представитель DEA Луиз Альбэк Йенсен разъяснил, что срок подачи апелляции составляет четыре недели с момента опубликования решения (6 июля). При этом «любой, кто имеет значительный и индивидуальный интерес к решению, может обратиться в Апелляционный совет по энергетике, и решение не будет действовать до истечения срока апелляции», отметили в агентстве. До наступления 3 августа Nord Stream 2 AG не может использовать трубоукладочные суда с якорным позиционированием, но может задействовать суда, оборудованные системой динамического позиционирования, что разрешается документом от октября 2019 г.
При этом регулятор отметил, что перед началом работ компания должна представить новый график прокладки труб, но, согласно условиям выданного агентством разрешения, DEA не должно утверждать его.
Ограничения на использование судов определенного типа в документе от октября 2019 г. датские власти объяснили тем, что недалеко от трассы СП-2 на дне имеются скопления боеприпасов времен Первой мировой войны, в том числе химического оружия. Позднее DEA признало, что недостроенная часть газопровода в водах Дании «находится за пределами района, где не рекомендуется донный трал, анкеровка (якорная стоянка), а также работы на морском дне из-за риска, создаваемого затопленным химическим оружием». После установления этого факта DEA внесла изменения в разрешении.