Строительство «Северного потока — 2» смогут возобновить после 3 августа

Представитель DEA Луиз Альбэк Йенсен разъяснил, что срок подачи апелляции составляет четыре недели с момента опубликования решения (6 июля). При этом «любой, кто имеет значительный и индивидуальный интерес к решению, может обратиться в Апелляционный совет по энергетике, и решение не будет действовать до истечения срока апелляции», отметили в агентстве. До наступления 3 августа Nord Stream 2 AG не может использовать трубоукладочные суда с якорным позиционированием, но может задействовать суда, оборудованные системой динамического позиционирования, что разрешается документом от октября 2019 г.